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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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صوت الشارع:كيف يقاوم التونسي البرد ؟
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الوطنية
صوت الشارع:كيف يقاوم التونسي البرد ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

ـ أحمد نفاتي – عامل
رغم ارتفاع تكلفة اللبلابي إلا أن التونسي لا ينقطع عن تناوله، اللبلابي والكفتاجي و»البريكة» الساخنة والهرقمة هي من أبرز ما يتناوله التونسي لتدفئة البطن ومقاومة البرد.

ـ فاطمة نعيري- عاملة
التونسي في الشارع يتوجه لتناول اللبلابي لتدفئة البطون أما في المنزل فإن التونسيات يتفنن في إعداد الجاري من برغل ومحمص وأطباق حارة بالقديد والفلفل والحمص.

ـ منير الشاوش- عامل
ما نعيشه هو البرد العربي الذي يضرب العظام.. وسلاحه الشربة والحار.. كما أن الفحم هو سلاح الزوالي ضد البرد .. كما أنه يتزود بالمعطف والملابس من الفريب لتدفئة جسمه، هذا على مستوى الملابس أما على مستوى الاطعمة الساخنة فالجاري والكسكسي هي أسلحة التونسي.

ـ منجي مسعودي- طباخ
يقبل التونسي على اقتناء السخان الكهربائي وأجهزة التدفئة بأنواعها أما من لا يملك الامكانيات فيعود للكانون العربي والفحم .. وتطلب التدفئة إمكانيات مادية. لكن يمكن أيضا للأطباق الساخنة من كسكسي وبرغل وجاري ومحمصة أن تبعث الدفء في الجسم.

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الوطنية
صوت الشارع:كيف يقاوم التونسي البرد ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

ـ أحمد نفاتي – عامل
رغم ارتفاع تكلفة اللبلابي إلا أن التونسي لا ينقطع عن تناوله، اللبلابي والكفتاجي و»البريكة» الساخنة والهرقمة هي من أبرز ما يتناوله التونسي لتدفئة البطن ومقاومة البرد.

ـ فاطمة نعيري- عاملة
التونسي في الشارع يتوجه لتناول اللبلابي لتدفئة البطون أما في المنزل فإن التونسيات يتفنن في إعداد الجاري من برغل ومحمص وأطباق حارة بالقديد والفلفل والحمص.

ـ منير الشاوش- عامل
ما نعيشه هو البرد العربي الذي يضرب العظام.. وسلاحه الشربة والحار.. كما أن الفحم هو سلاح الزوالي ضد البرد .. كما أنه يتزود بالمعطف والملابس من الفريب لتدفئة جسمه، هذا على مستوى الملابس أما على مستوى الاطعمة الساخنة فالجاري والكسكسي هي أسلحة التونسي.

ـ منجي مسعودي- طباخ
يقبل التونسي على اقتناء السخان الكهربائي وأجهزة التدفئة بأنواعها أما من لا يملك الامكانيات فيعود للكانون العربي والفحم .. وتطلب التدفئة إمكانيات مادية. لكن يمكن أيضا للأطباق الساخنة من كسكسي وبرغل وجاري ومحمصة أن تبعث الدفء في الجسم.

صور طارق سلتان إعداد ابتسام جمال
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البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:30
أكدت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول...
المزيد >>
مع تواصل موجة البرد:«اللبلابي» و«القشابية» و«البرنوس» أسلحتنا
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انخفاض كبير في درجات الحرارة، وتساقط للثلوج في...
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صوت الشارع:كيف يقاوم التونسي البرد ؟
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم ارتفاع تكلفة اللبلابي إلا أن التونسي لا...
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