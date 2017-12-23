صوت الشارع:كيف يقاوم التونسي البرد ؟

ـ أحمد نفاتي – عامل

رغم ارتفاع تكلفة اللبلابي إلا أن التونسي لا ينقطع عن تناوله، اللبلابي والكفتاجي و»البريكة» الساخنة والهرقمة هي من أبرز ما يتناوله التونسي لتدفئة البطن ومقاومة البرد.

ـ فاطمة نعيري- عاملة

التونسي في الشارع يتوجه لتناول اللبلابي لتدفئة البطون أما في المنزل فإن التونسيات يتفنن في إعداد الجاري من برغل ومحمص وأطباق حارة بالقديد والفلفل والحمص.

ـ منير الشاوش- عامل

ما نعيشه هو البرد العربي الذي يضرب العظام.. وسلاحه الشربة والحار.. كما أن الفحم هو سلاح الزوالي ضد البرد .. كما أنه يتزود بالمعطف والملابس من الفريب لتدفئة جسمه، هذا على مستوى الملابس أما على مستوى الاطعمة الساخنة فالجاري والكسكسي هي أسلحة التونسي.

ـ منجي مسعودي- طباخ

يقبل التونسي على اقتناء السخان الكهربائي وأجهزة التدفئة بأنواعها أما من لا يملك الامكانيات فيعود للكانون العربي والفحم .. وتطلب التدفئة إمكانيات مادية. لكن يمكن أيضا للأطباق الساخنة من كسكسي وبرغل وجاري ومحمصة أن تبعث الدفء في الجسم.

صور طارق سلتان إعداد ابتسام جمال