مع تواصل موجة البرد:«اللبلابي» و«القشابية» و«البرنوس» أسلحتنا

انخفاض كبير في درجات الحرارة، وتساقط للثلوج في مناطق عديدة، لـيقرص البرد أجساد التونسيين في شتاء حل بكامل قواه هذا العام. فكيف يقاوم التونسي البرد؟

تونس ـ الشروق:

جولة في عدد من شوارع تونس لا سيما في بعض الأحياء والمدن الداخلية ستكشف عودة «البرنوس» و»القشابية» واللحاف الصوفي للسيدات أو «البخنوق» بقوة، حيث يتدثر به الكبار والصغار. إنها عودة «التقليدي» الاصيل الذي يساهم في مقاومة البرد.

«لقد عاد البرنوس والقشابية بقوة للشباب ليتدثر به الكبار والشباب ايضا.. كان البرنوس سلاح الكبار اتذكر ان ابي رحمه الله مات وعمره 95 سنة وقد رافقه البرنس طيلة حياته وأورثه للأبناء والأحفاد.» هذا ما أكده السيد منجي مسعودي (طباخ) الذي قال إن الملابس الصوفية هي سلاح التونسيين وأن «الفريب» منقذ «الزوالي» ومتوسطي الحال لا سيما مع ارتفاع أسعار الملابس الجديدة.

«البرغل» و»المحمص»

«سبق.. سبق.. هي العبارة التي المتداولة لدينا وفي المطبخ للتعبير عن تناول كل ما هو جاري فحتى حرفاؤنا في المطاعم الراقية تتناول المحمصة.. ويكثر التونسيون من طبخ الشربة والبرغل والمحمص هذه الأيام فتدفئة البطن تدفئ الجسم».. هذا ما أكده سي المنجي الذي يعمل بأحد المطاعم الشهيرة في العاصمة. لكنه في المقابل اعتبر أن الفقير والزوالي لن يكون قادرا على مجابهة ارتفاع أسعار مواد التدفئة والفحم فقارورة الغاز بـ 7.5 دينار واللبلابي لا يقل سعره عن 3 دنانير.

جولة في محلات بيع اللبلابي و»الهرقمة» كشفت إقبال التونسيين على اشتراء هذه الأطباق التي تحولت إلى مرادف لمكافحة البرد. وهو ما أكده أحمد النفاتي الذي يعمل في إعداد اللبلابي غير بعيد من شارع باريس وسط العاصمة منذ 22 سنة وتعلم أصول طبخه، ليؤكد حرفاؤه أن الاطباق في هذا المطعم لها نكهة مميزة ولذيذة. ويعمل أحمد رفقة زوجته فاطمة في المحل. ويؤكد الزوجان أن التونسي مغرم باللبلابي والحار والبريك والكفتاجي الساخن ايام البرد . فيما تصر فاطمة كغيرها من التونسيات على طبخ البرغل والمحمص بالحمص والفول والقديد في منزلها.

المقاومة مكلفة

تشهد أجهزة التدفئة هذه الايام اقبالا واسعا من الحرفاء حسب تجار الأجهزة إلكترونية وتتراوح الأسعار بين 20 دينارا فيما يصل سعر أجهزة أخرى إلى 300 و400 دينار وأكثر.

ويبدو ان لل»كانون» مكانته التي لم تقطع حسب ما أكده أحد الباعة المتجولين بهذه المادة حيث يحافظ عدد من التونسيين على إشعال الفحم ووضع البخور وطبخ الشاي فوقه أو بعض الاطباق رغم توفر أجهزة حديثة في منازلهم. وهو سلاح الطبقات الضعيفة، فيما مازال الحطب الذي يتم تخزينه في المستودع كل صيف مصدر الدفء للكثير من أبناء الشمال الغربي والجبال التونسية.

والواضح أن البرد «مكلف» لا سيما للفئات الهشة وهو ما أكده السيد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله الذي قال:» للأسف فإن الطبقة المعدومة والفقيرة هي التي تتأثر أكثر بالبرد، فظروفها صعبة، والأطباق التي تدفئ البطون لمقاومة البرد تتطلب مواد ارتفع سعرها مثل الفول والحمص الذي وصل سعره إلى 8 و9 دنانير، وهو ما يعني أن «اللبلابي مثلا سيصبح مكلفا. ولا ننسى ارتفاع سعر قارورة الغاز.» وأضاف السيد سليم سعد الله أن منظمة المستهلك كانت حريصة على توفير قوارير الغاز التي هي متوفرة. وكانت المنظمة قد تدخلت مع وزارة التجارة لتوفيرها بعد ان تم تسجيل نقص لا سيما في الاحياء الشعبية.

وتبقى «تكلفة التدفئة باهظة لا سيما في الطبقات الضعيفة، ولكن يبدو أن المجتمع المدني لم يتحرك كما ينبغي هذا العام لإعانة الطبقات المحرومة والضعيفة لا سيما في جهات الشمال الغربي. ونرجو ان يلتفت التونسيون المعروفون بتضامنهم وبرحمتهم لهذه الطبقات التي تحتاج ما يدفئهم من البرد» هذا ما شدد عليه السيد سليم سعد الله معتبرا ان التزود بـ»أسلحة» مقاومة البرد في متناول الطبقة الميسورة والمتوسطة. وتدعو الحماية المدنية إلى ضرورة تهوئة المنزل عند استعمال الكانون وأجهزة التدفئة التي يجب صيانتها تفاديا للزنزانة والحوادث.

ورغم موجة البرد والأمطار التي اكتسحت التونسيين هذا العام إلا أن الاستبشار والفرح قد غمرا المواطن الذي تفاءل بموسم فلاحي طيب وبخيرات غمرت البلاد من الشمال إلى الجنوب.

البرد «سخان» العلاقات الأسرية

رغم ما يستدعيه البرد من مصاريف إلا ان أجواءه الخاصة تعيد أجواء الحميمية العائلية ودفء العائلة حيث يؤكد عدد من المختصين في علم الاجتماع أن البرد عادة ما يجمع الأسرة التونسية حول أجهزة التدفئة والتكييف. ويجتمع أفراد الأسرة حول موقد الفحم أو الحطب وتتفنن ربات المنزل من أمهات وجدات في إعداد الأكلات التقليدية أو «الجاري» مثل»شربة الشعير» و «المحمصة» و»البرغل» و»البركوكش» والخبز العربي وكذلك شرب الشاي والطرنجية وطبخ الدرع و»الكريمة العربي» الساخنة. ويبقى اللبلابي معشوق التونسيين في المطاعم. ويؤكد خبراء التغذية الأهمية الغذائية لهذه الأطباق التي تزود الجسم بالفيتامينات والحديد، وأهمية التوابل الموجودة فيها والخضروات. ومن المهم أيضا تعويض الماء الذي لا يشرب بكثرة شتاء بمشروبات ساخنة مثل الكاكاو والقرفة والزنجبيل والنعناع والبسباس والشاي بنوعيه الأخضر والأسود، والتشديد على أهمية تناول البرتقال والليمون لاكتساب المناعة ضد أمراض الشتاء والفيروسات. فيما قال خبير العلاقات الأسرية حمزة ضي أن للأمطار تأثيرا إيجابيا على التلاميذ والأولياء فهي كمن يقوم بـ»غسل» الموجات السلبية وتبعث روح التفاؤل والاستبشار على الأطفال. وتمثل الأمطار عاملا محفزا وإيجابيا.

ابتسام جمال