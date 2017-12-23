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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الأستـــــاذ: ما الشيء الذي لا يذوب في الماء؟
التلميذ :السمك يا أستاذ!

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الفايس بوك
نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الأستـــــاذ: ما الشيء الذي لا يذوب في الماء؟
التلميذ :السمك يا أستاذ!

تقرؤون أيضا
دوّنوا على جدرانهم
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
زهير مخلوف (ناشط حقوقي)
المزيد >>
بعد خطابه على الفايسبوك:التونسيون يطالبون بحوار مباشر مع الشاهد
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
فاجأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد جمهور المتابعين للشأن العام أول أمس بخطاب فايسبوكي هو الأول من نوعه حيث لم...
المزيد >>
قناة اسرائيلية تبث تقارير اخبارية من تونس
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
نشر الصحفي لسعد بن عاشور عبر صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي صورا تظهر مقتطفات من تقارير تلفزية بثتها احدى...
المزيد >>
الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ داء الكلب
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات...
المزيد >>
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سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
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