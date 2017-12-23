الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ داء الكلب

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات الجمهورية، تنطلق ابتداء من غرة جانفي 2018 لتتواصل إلى موفى شهر مارس من السنة نفسها. وأشارت في بلاغ أمس الجمعة 22 ديسمبر 2017 أن هذه الحملة مجانية وإجبارية في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب وأن فرق العمل الميداني تتنقل في جميع جهات الجمهورية للقيام بعملية التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالإتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية . ودعت الوزارة كل المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة بإصطحاب كلابهم ومسكهم وتسهيل عمل فرق التلقيح.