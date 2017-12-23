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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ داء الكلب
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الفايس بوك
الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ داء الكلب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات الجمهورية، تنطلق ابتداء من غرة جانفي 2018 لتتواصل إلى موفى شهر مارس من السنة نفسها. وأشارت في بلاغ أمس الجمعة 22 ديسمبر 2017 أن هذه الحملة مجانية وإجبارية في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب وأن فرق العمل الميداني تتنقل في جميع جهات الجمهورية للقيام بعملية التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالإتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية . ودعت الوزارة كل المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة بإصطحاب كلابهم ومسكهم وتسهيل عمل فرق التلقيح.

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الفايس بوك
الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ داء الكلب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات الجمهورية، تنطلق ابتداء من غرة جانفي 2018 لتتواصل إلى موفى شهر مارس من السنة نفسها. وأشارت في بلاغ أمس الجمعة 22 ديسمبر 2017 أن هذه الحملة مجانية وإجبارية في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب وأن فرق العمل الميداني تتنقل في جميع جهات الجمهورية للقيام بعملية التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالإتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية . ودعت الوزارة كل المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة بإصطحاب كلابهم ومسكهم وتسهيل عمل فرق التلقيح.

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المزيد >>
الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ داء الكلب
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات...
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سفيان الأسود
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