قناة اسرائيلية تبث تقارير اخبارية من تونس

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نشر الصحفي لسعد بن عاشور عبر صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي صورا تظهر مقتطفات من تقارير تلفزية بثتها احدى القنوات الاخبارية الاسرئيلية ويبدو أن القناة المذكورة تعوّدت نشر التقارير التلفزية التي يتم تصويرها في تونس ولئن لم يظهر شعار القناة في المصدح المستعمل والظاهر في الصورة المنشورة فإن الجهة التي تمد هذه القناة بالتقارير المذكورة تبقى مجهولة الى حد كتابة هذه الاسطر وهو امر لابد من التحقيق في شأنه خاصة وأن البلاد شهدت في السنة الفارطة جريمة اغتيال للمهندس محمد الزواري وقد وجّهت اصابع الاتهام للموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء العملية من جانب آخر قد تكون الجهة المعدة لهذه التقارير لا تعلم اين سيتم بث ما قامت بإعداده من مادة اخبارية وبالتالي فإنه من واجبها التحقيق في ذلك.
نشر الصحفي لسعد بن عاشور عبر صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي صورا تظهر مقتطفات من تقارير تلفزية بثتها احدى القنوات الاخبارية الاسرئيلية ويبدو أن القناة المذكورة تعوّدت نشر التقارير التلفزية التي يتم تصويرها في تونس ولئن لم يظهر شعار القناة في المصدح المستعمل والظاهر في الصورة المنشورة فإن الجهة التي تمد هذه القناة بالتقارير المذكورة تبقى مجهولة الى حد كتابة هذه الاسطر وهو امر لابد من التحقيق في شأنه خاصة وأن البلاد شهدت في السنة الفارطة جريمة اغتيال للمهندس محمد الزواري وقد وجّهت اصابع الاتهام للموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء العملية من جانب آخر قد تكون الجهة المعدة لهذه التقارير لا تعلم اين سيتم بث ما قامت بإعداده من مادة اخبارية وبالتالي فإنه من واجبها التحقيق في ذلك.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017