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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الفايس بوك
قناة اسرائيلية تبث تقارير اخبارية من تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

نشر الصحفي لسعد بن عاشور عبر صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي صورا تظهر مقتطفات من تقارير تلفزية بثتها احدى القنوات الاخبارية الاسرئيلية ويبدو أن القناة المذكورة تعوّدت نشر التقارير التلفزية التي يتم تصويرها في تونس ولئن لم يظهر شعار القناة في المصدح المستعمل والظاهر في الصورة المنشورة فإن الجهة التي تمد هذه القناة بالتقارير المذكورة تبقى مجهولة الى حد كتابة هذه الاسطر وهو امر لابد من التحقيق في شأنه خاصة وأن البلاد شهدت في السنة الفارطة جريمة اغتيال للمهندس محمد الزواري وقد وجّهت اصابع الاتهام للموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء العملية من جانب آخر قد تكون الجهة المعدة لهذه التقارير لا تعلم اين سيتم بث ما قامت بإعداده من مادة اخبارية وبالتالي فإنه من واجبها التحقيق في ذلك.

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قناة اسرائيلية تبث تقارير اخبارية من تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

نشر الصحفي لسعد بن عاشور عبر صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي صورا تظهر مقتطفات من تقارير تلفزية بثتها احدى القنوات الاخبارية الاسرئيلية ويبدو أن القناة المذكورة تعوّدت نشر التقارير التلفزية التي يتم تصويرها في تونس ولئن لم يظهر شعار القناة في المصدح المستعمل والظاهر في الصورة المنشورة فإن الجهة التي تمد هذه القناة بالتقارير المذكورة تبقى مجهولة الى حد كتابة هذه الاسطر وهو امر لابد من التحقيق في شأنه خاصة وأن البلاد شهدت في السنة الفارطة جريمة اغتيال للمهندس محمد الزواري وقد وجّهت اصابع الاتهام للموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء العملية من جانب آخر قد تكون الجهة المعدة لهذه التقارير لا تعلم اين سيتم بث ما قامت بإعداده من مادة اخبارية وبالتالي فإنه من واجبها التحقيق في ذلك.

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قناة اسرائيلية تبث تقارير اخبارية من تونس
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
نشر الصحفي لسعد بن عاشور عبر صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي صورا تظهر مقتطفات من تقارير تلفزية بثتها احدى...
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الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ داء الكلب
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات...
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سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
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