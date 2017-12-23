قناة اسرائيلية تبث تقارير اخبارية من تونس

نشر الصحفي لسعد بن عاشور عبر صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي صورا تظهر مقتطفات من تقارير تلفزية بثتها احدى القنوات الاخبارية الاسرئيلية ويبدو أن القناة المذكورة تعوّدت نشر التقارير التلفزية التي يتم تصويرها في تونس ولئن لم يظهر شعار القناة في المصدح المستعمل والظاهر في الصورة المنشورة فإن الجهة التي تمد هذه القناة بالتقارير المذكورة تبقى مجهولة الى حد كتابة هذه الاسطر وهو امر لابد من التحقيق في شأنه خاصة وأن البلاد شهدت في السنة الفارطة جريمة اغتيال للمهندس محمد الزواري وقد وجّهت اصابع الاتهام للموساد الاسرائيلي بالوقوف وراء العملية من جانب آخر قد تكون الجهة المعدة لهذه التقارير لا تعلم اين سيتم بث ما قامت بإعداده من مادة اخبارية وبالتالي فإنه من واجبها التحقيق في ذلك.