بعد خطابه على الفايسبوك:التونسيون يطالبون بحوار مباشر مع الشاهد

تونس- الشروق

فاجأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد جمهور المتابعين للشأن العام أول أمس بخطاب فايسبوكي هو الأول من نوعه حيث لم يسبق له التوجه للتونسيين بخطاب من هذا النوع مقتصرا في السابق على الحوارات الاذاعية والتلفزية، خطاب اعلن من خلاله أنه سيكون له موعد شهري مع جمهور شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ليكون بذلك على موعد مع منهج اتصالي جديد. ولئن لم يكن الظهور الفايسبوكي لرئيس الحكومة شبيها بما يفعله عادة بعض السياسيين الذين يدخلون في حوار مباشر مع رواد شبكة التواصل الاجتماعي حيث كان في شكل خطاب تناول بعض المسائل الحارقة فإن شكل الظهور في حد ذاته خلّف تعليقات وتقييمات متباينة لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وفي هذا السياق وصف الاعلامي محمد اليوسفي اطلالة الشاهد الفايسبوكية بغير الموفقة شكلا ومضمونا ورجّح اليوسفي أن تكون برمجة هذه الاطلالة بعجالة للردّ على النقد الأخير الذي طال عمل دائرة الإعلام والاتصال بالقصبة حسب تعبيره.

وذهب محمد اليوسفي الى اعتبار أن التعاطي الاتصالي لرئيس الحكومة لا يعدو أن يكون مجرد خبط عشواء فهو في حقيقة الأمر شبيه بتراجيديا حاطب الليل حسب وصفه.

بدوره اعتبر الصحفي نبراس الهذيلي ظهور رئيس الحكومة على الفايسبوك حوار خطابي في اتجاه واحد بصبغة مفرطة في الرسمية ما قد يفسر الى حد ما ضعف عدد المشاهدين حسب تعبيره.

كما وصف لسعد سعيداني الخروج الفايسبوكي لرئيس الحكومة بالتقليد الأعمى وطالب بأن يحاور السياسي باعتباره شخصية عامة وخاصة كمسؤول في الدولة، من طرف صحافيين محايدين بما شاؤوا من اسئلة حتى تظهر قدرته على الإجابة والإقناع.

فيما ثمّن هادي غربال ظهور يوسف الشاهد الفايسبوكي معتبرا أنه قام بخطوة ايجابية، في المقابل اعتبر أن الظهور الفايسبوكي يعدّ علامة ان القنوات التلفزية والاذاعية في البلاد لا تعكس تمثلات عامة الشعب التونسي بل هي تمثل اشخاصا ومصالح ضيقة حسب زعمه.

بدوره اعتبر عادل برداعي أن يوسف الشاهد قطع الطريق على البرامج والمنابر الحوارية الاذاعية والتلفزية التي يرى البرداعي أنها تشعل النار وتؤجج التجاذبات السياسية ودفعت عموم التونسيين الى مقاطعة السياسة والسياسيين.

من جانبها ثمّنت منال حمراوي الطريقة الجديدة التي يعمل رئيس الحكومة على تاسيسها من حيث الجانب الاتصالي فيما اشترطت أن يكون الظهور عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك من خلال حوار مباشر مع عموم التونسيين من رواد شبكة التواصل الاجتماعي وليس بالتوجه بخطاب احادي.

كما ذكّر شهاب دغيم أن شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي البوابة الأولى للتعبير بالنسبة للرئيس الفرنسي مثلا والصحافة الفرنسية التي اعتبر دغيم أنها ارتبكت ثم تأقلمت مع هذا التوجه.

وانتقد فتحي المرزوقي بث خطاب رئيس الحكومة بصفة مسجلة مبيّنا أن البث بهذه الطريقة كسر الوقت الجماعي للتلقي كما افسد المباشر المونتاج حيث أن ببعض الجمل على لسان الوزير بدت كأنها خارج المباشر.

اما الاعلامية كريمة وسلاتي فدعت رئيس الحكومة الى عدم الاقتصار على الفايسبوك والظهور عبر شبكات التواصل الاخرى على غرار تويتر وانستاغرام حتى يكون التونسي في تواصل مباشر مع مسؤولي بلده.