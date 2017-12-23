دوّنوا على جدرانهم

زهير مخلوف (ناشط حقوقي)

القرار الأمريكي يسقط بالضربة القاضية في الجمعيّة العامة، 128 دولة ترفض قرار جعل القدس عاصمة للصهاينة. وتحفظ 35 دولة، 9 دول نكرة وصغيرة وغير معروفة مع القرار ، القرار يسقط بالضربة الماحقة وعن قريب ستشهدون تراجع الادارة الأمريكية عن قرارها الأرعن .

بداية التهافت والسقوط لصفقة القرن

قوّة الجماهير العربية والاسلاميّة الهادرة هي من قلبت الموازنة وغيّرت المعادلة الرسمية والدوليّة.

جزء من الحلّ تحقّق، والجزء الباقي تحققه المقاومة والمقاومة فقط.

التعليقات:

محمد الناصر

لكن نائبة امريكا اكدت على تنفيذ قرار ترامب و قرار الجمعية لا يعنيها وكذلك الشأن لناتنياهو قالها بنفس العبارات

محمد لطفي بن عمر

ليست قوة الجماهير من قلبت الموازنة. الجماهير العربية نائمة وشخيرها يسمع عن كيلومترات. الذي قلب الموازنة هو بكل بساطة قناعة العالم أن القدس هي الفرصة الوحيدة لإنجاح أي حل سياسي للقضية الفلسطينية والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يعني موت كل الحلول السياسية حاضرا ومستقبلا.

محمد الفهري شلبي (استاذ الاعلام)

لكلمة يوسف الشاهد الليلة على الفايسبوك آثار على العمل الصحفي الاتصالي لا بد من الوقوف عندها ولو على عجل.

1- وجد الصحفيون أنفسهم مجبرين على استخدام الفايسبوك مصدرا مهمّا في عملهم مما يعني أن تدفق المضامين انقلب من الشبكة إلى الوسائل التقليدية بعد أن كان من الوسائل التقليدية إلى الشبكة أساسا

2- اكتشف الصحفيون وغير الصحفيين في وقت واحد مضمونا إخباريا مهما مما ينزع إلى حد ما عن الصحفيين الأولوية في التصرف في المضامين الإخبارية

3- أصبح للمتلقين فرصة لتقييم عمل الصحفيين إذ أن المتلقين يعلمون المادة الخام التي ستبني منها وسائل الإعلام مضمونها وهو أمر يمكنهم من العودة إلى الخام لتقدير المنتَج الصحفي

4- وجد الصحفيون أنفسهم في موضع يقتضي منهم إما التكرار بإعادة نقل ما يعلمه المتلقي أو كسب الرهان بالذهاب إلى ما بعد الخبر لمعالجة مختلفة

5- ظهرت محدودية مصالح الإعلام والاتصال في رئاسة الحكومة في مجال إنتاج المضامين. تركيب الفيديو كان ضعيفا جدا والمضمون وحده لا يكفي.

6- ظهرت الحاجة إلى تكوين الاتصاليين ليس في التحرير فقط بل في استخدام الصوت والصورة والفيديو وهو رهان تكوين الاتصاليين والصحفيين كذلك في عصر الشبكات.

7- لمس المتلقون معنى التلفزيون غير الخطي إذ أن عشرات الآلاف شاهدوا الليلة في أوقات مختلفة وعلى محامل مختلفة ما تعودوا على مشاهدته في وقت واحد على محمل واحد وهي شاشة التلفزيون.

8- لمس الناس أن الشبكات ستغير وإنْ إلى حدّ علاقة السلطة بالإعلام وبالمتلقين.

التعليقات:

وداد ادريس

عندما تضيع المنافسة على الجودة لا يصبح هناك جدوى من التجديد والتميز.. لكن رغم كل هذا تبقى استاذنا وقدوتنا ومنك دوما نتعلم..