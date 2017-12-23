لجنة التحقيق في شبكات التسفير:صراعـــات واتهامات متبادلة

تونس – الشروق –:

تحوّلت لجنة التحقيق في شبكات التسفير الى بؤر التوتّر الى «بؤرة للتوتر» بعد ان اشتدت الخلافات بين اعضائها أمس بعد الغاء جلسة استماع الى الاطار الامني عبد الكريم العبيدي والمكلف بالاعلام سابقا في وزارة الداخلية هشام المؤدب.

جلسة استماع كانت ستعقد بطلب منهما بعد ان تضمّنت شهادة النقابي الامني عصام الدردوري ذكرا لاسميهما في محطات مختلفة .. الجلسة كانت ستُعقد امس صباحا لكن تم تأجيلها بعد ان حضر العبيدي وحضرت رئيسة اللجنة هالة عمران اضافة الى نائب الرئيس منجي الرحوي ومقرر اللجنة فريدة العبيدي والنائب محمد زريق في حين تغيّب باقي النواب.. رئيسة اللجنة عقدت اجتماعا مع النائبين منجي الرحوي وفريدة العبيدي وهما عضوين في مكتب اللجنة ثم قرروا تأجيل جلسة الاستماع الى ما بعد اسبوع الجهات (الاسبوع القادم).

الشتاوي تتهم

قرار التأجيل استنكرته نائبة مشروع تونس ليلى الشتاوي التي قالت ان التأجيل لا مبرر له مضيفة ان اللجان التشريعية في البرلمان كانت تنعقد حتى بـ7 نواب وكانت تصادق على قوانين هامة، واعتبرت ان اللجنة كان يمكن ان تنعقد بمن حضر فانتظار التحاق البقية، وشدّدت على انها حضرت بعد نصف ساعة من الموعد الاصلي لانعقاد اللجنة وهو وقت قانوني.. كما اعتبرت ان التأجيل يتضمن تراجعا.

الشتاوي اشارت الى انها ليست مستغربة من هذا التراجع لانها كانت تتساءل قبل موعد الجلسة كيف يمكن الاستماع لهذين الشخصين في حصة واحدة مشيرة الى ان العبيدي فقط يجب ان تخصص له جلسة بيوم كامل.. مشيرة الى ان ملفه يتضمن الكثير من الغموض، كما اعتبرت ان طلب العبيدي الاستماع له يأتي في سياق «تنظيف» نفسه باعتبار وجود العديد من الاسئلة حوله حيث انه كان رئيس فرقة في مطار تونس قرطاج عندما كان الشباب يمر من هناك الى بؤر التوتر، واضافت انها تريد سؤاله حول ما اذا كان قد قدّم تقاريرا حول هذا او اتصاله بوزارة الداخلية بشأن هذه الوفود .. واعتبرت الشتاوي ان العبيدي لا يمتلك اية كفاءة فهو كان مجرد شرطي وقع طرده قبل 2011 ثم عاد الى وزارة الداخلية وتم تعيينه في المطار.

الشتاوي اكدت وجود رحلات من مطار «معيتيقة» الى النفيضة ثم الى مطار تونس قرطاج وكانت هذه الرحلات تضم قيادات من فجر ليبيا وانصار الشريعة، واضافت قائلة «نتذكر الطائرة التي سقطت في تونس في سنة 2014 حينها افقنا ان فيها قياديين من القاعدة ومن فجر ليبيا..» .. واشارت الشتاوي الى ان رئيسة اللجنة كانت متخوفة من الاحراج الذي ستتسبب فيه جلسة الاستماع لعبد الكريم العبيدي الى النهضة والى التوافق.

العبيدي : اللجنة أصبحت للتشويه

اما نائبة حركة النهضة محرزية العبيدي فقد اكّدت انها حضرت في حدود الساعة العاشرة بسبب زحمة السير وعند وصولها وجدت رئيسة اللجنة قد اجّلت موعد الجلسة الى وقت لاحق وشدّدت العبيدي على ان القانون يُمكّن من تاجيل موعد انطلاق الجلسة نصف ساعة ثم تنطلق اشغالها بمن حضر، ومن المفترض ان تكون اللجنة وقتها في حلاة انعقاد.. واضافت العبيدي ان بعض اعضاء اللجنة اصبحوا يقدمون آراءهم في في رزنامة عمل اللجنة وفي عملها.. وهذا «تجاوز» على حد تعبير العبيدي التي اشارت الى ان عبد الكريم العبيدي حضر الى اللجنة ليقدّم روايته بعد ان حضور الدردوري وهو أمني سابق وحوكم، وقال ما قاله في هشام المؤدب وعبد الكريم العبيدي.. محرزية العبيدي اعتبرت ان ما حصل «عبث» مضيفة «ما اخشاه هو وجود اعضاء مثل ليلى الشتاوي نيتهم ابعاده عن الاستماع حتى تُمرّر روايتهم فقط.. هي اصبحت بمثابة وزير الداخلية وتقدّم المعطيات..» محرزية العبيدي اشارت الى ان اللجنة تحولت الى استعراض ولجنة لتشويه الناس ولجنة تستمع لأناس وترفض الاستماع للآخرين.

أما رئيسة اللجنة هالة عمران فصرّحت بان اللجنة استدعت الاطراف التي طلبت الادلاء بشهادتها وهم عبد الكريم العبيدي وهشام المؤدب، وكانت هي والنائب منجي الرحوي والنائبة فريدة العبيدي والنائب محمد زريق في الموعد وانتظروا 20 دقيقة فلم يحضر باقي النواب، ثم اتصلوا بالنواب الغائبين الذين أكّد معظمهم اعتذارهم عن الحضور فقاموا بتأجيل موعد الجلسة باعتبار انها ستتضمن معطيات ومعلومات شديدة الاهمية في حين ان التوازن السياسي مفقود ولا يمكّن من تفاعل ايجابي مع ما سيتم ذكره باعتبار كثرة الغيابات.

سرحان الشيخاوي