في الذكرى السابعة للثورة (الحلقة 8):23 ديسمبر 2010: مبعوث بن علي يفشل في مهمته

ساهم الرئيس السابق بن علي أمس الأربعاء 22 ديسمبر 2010 بقسط وافر في تأجيج الغضب الشعبي لدى أغلب التونسيين وخاصة منهم أهالي سيدي بوزيد فكانت الليلة دامية في مقدمة ليوم أشد وطئا.

تونس ـ الشروق:

حدثان زادا في تأجيج مشاعر الغضب كما أشرنا في حلقة الأمس أما الأول فهو إقدام شاب ثان (بعد البوعزيزي) على محاولة الانتحار في مدينة سيدي بوزيد وقد تضاربت الأخبار حول مصيره.

وأما الثاني فهو تحوّل الرئيس (آنذاك) زين العابدين بن علي إلى مطار تونس قرطاج لاستقبال السباح أسامة الملولي فيما كان آلاف الشبان في سيدي بوزيد يعانون القمع البوليسي والإيقاف والتعذيب لمجرد مطالبتهم بحقوقهم في الشغل والتنمية والحياة الكريمة.

لهذا كانت الليلة دامية في المدينة وأحيائها والعديد من معتمدياتها وخاصة منها سيدي علي بن عون والمكناسي ومنزل بوزيان والرقاب.

وقد استفتح أهالي المكناسي صباح اليوم (الخميس 23 ديسمبر 2010) بمسيرة ضخمة شارك فيها جل متساكني المدينة فيما اختار المعطلون عن العمل في المزونة الاعتصام.

أما مدينة سيدي بوزيد فقد شهدت تعزيزات أمنية إضافية تزامنا مع قدوم مبعوث بن علي وهو وزير التنمية محمد النوري الجويني بنية امتصاص الغضب الشعبي لكن الزيارة كانت فاشلة لثلاثة أسباب:

أولها أن جاءت متأخرة وقد كان بالإمكان إنجاحها لو تمت على الأقل نهاية الأسبوع الماضي قبل أن تشتد الاحتجاجات وتتوسع.

وثانيهما أنها جاءت بعد يوم من تحوّل رئيس الجمهورية إلى المطار لاستقبال سباح وقد كان بالإمكان إنجاحها لو تحول بن علي بنفسه إلى سيدي بوزيد بدل وزيره.

وثالثها أن الوزير لم يقدم حلولا عاجلة وعملية بل إنه أعاد الخطاب السياسي الشعبوي الذي يتحدث عن خطة لخلق الوظائف ومشاريع تتطلب (حسب العادة) سنوات للدراسة وأخرى للتنفيذ…

قد تكون زيارة الجويني صبت الوقود على النار بدل إخمادها والدليل في تطور الأحداث نحو مزيد الاضطراب في جل أرجاء الولاية:

ففي المكناسي تجمع المواطنون منذ منتصف النهار في مسيرة سلمية جابت أرجاء المدينة بتأطير نقابي وطالبت بالحق في الشغل والتنمية فضلا عن الإفراج عن المعتقلين لكنها تحوّلت إلى مواجهات دامية بلغت ذروتها ليلا في حي «الوحدة» حيث تمّ حرق سيّارة شرطة ومقرّ جامعة حزب التجمع الحاكم.

وفي منزل بوزيّان اشتدت المواجهات ليلا بين شبان المدينة وقوات الأمن التي لاحقتهم في منازلهم قبل أن تعمد إلى قطع التيار الكهربائي والتشويش على الانترنت.

وفي المزونة تحول الإعتصام نهارا إلى مواجهات ليلية عنيفة.

هذا اليوم تميز بثلاثة أحداث جديدة لكنها مهمة:

الحدث الأول أن بعض المواجهات صارت تدور تحت زغاريد النسوة وهذا لا يؤشر فقط لمشاركة أغلبية المواطنين ولا لتكسير حاجز الخوف من القمع البوليسي بل يدل أيضا إلى تحوّل المظاهرات إلى ما يشبه الحدث المفرح الذي يتطلب زغاريد الفرح والتشجيع.

الحدث الثاني أن قرية زانوش من ولاية قفصة المجاورة لم تكتف بالتململ بل طورت ردة فعلها إلى الإعتصام قبل أن يقدم أحد المعطلين (الشاب الهاشمي علياني) على محاولة الانتحار وبهذا بدأ العد العكسي فعليا لتوسع الاحتجاجات خارج حدود ولاية سيدي بوزيد.

وأما الحدث الثالث فهو تنظيم عشرات التونسيين مظاهرة في باريس تلبية لدعوة «لجنة التضامن مع نضالات أهالي سيدي بوزيد» وقد التحق بعض المغاربيين والحقوقيين الفرنسيين بهذه المظاهرة لتي لفتت أنظار الباريسيين لما يحدث في تونس.

الليل يوشك على الانقضاء في ولاية سيدي بوزيد استعدادا ليوم جديد سيمثل منعرجا حاسما في الثورة التونسية كما سنبين في الحلقة القادمة.

15 مليون دينار؟

أشارت بعض التسريبات إلى أن وزير التنمية محمد النوري الجويني أعلن في مقر الولاية عن «إجراءات رئاسية لاستحداث وظائف وإطلاق مشاريع بقيمة 15 مليون دينار» وإذا صح الخبر ولا سيما ما يتعلق بالمبلغ فإنه يكون من باب التسويف وحتى الاستهزاء لأن هذا المبلغ لا يكفي لتشغيل آلاف العاطلين ولا لإقامة مشروع واحد ذي شأن في جهة واحدة من جهات الولاية الغاضبة.

إعداد عادل العوني