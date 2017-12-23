أخبار الأحزاب

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حزب الإصلاح الوطني
يعقد حزب الإصلاح الوطني صباح غد بالعاصمة اول ندوة صحفية له منذ حصوله على التأشيرة القانونية يوم 16 نوفمبر 2017، وقال الأمين العام للحزب الجديد يوسف الهيشري يوم 24 ديسمبر الجاري ان الندوة الصحفية ستخصص للإعلان عن ولادة الحزب وتوجهاته الفكرية والسياسية، ويذكر ان يوسف الهيشري لم تكن له انتماءات حزبية سابقا وكان اماما لجامع قصر السعيد في العهد السابق وتم طرده منه.
آفاق تونس
حول الازمة داخل حزبه، قال ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس أنّ هناك قطيعة بين القيادات والقاعدة وانتم اختاروا القاعدة، وافاد:» اليوم لم يعد يسعني تجاهل إرادة القاعدة للقطع مع منظومة الفساد، الحزب سيقوى بعد هذه المرحلة وله قاعدة كبيرة في كل الجهات، والوزراء الذين لم يستقيلوا من الحكومة هم آليا مستقيلون من الحزب وهذا قرار لا رجعة فيه».
حركة النهضة
قال نور الدين البحيري رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة أنّ النهضة لا تعلق على تصريحات بعض الأطراف بشان مراجعة العلاقة مع النهضة الا بعد صدور بيان رسمي، مضيفا: «التشارك مصلحة وطنية وأوضاع بلادنا في حاجة الى العمل المشترك لتدعيم الاستقرار السياسي وتوفير حزام سياسي قوي حول الحكومة، هناك قناعة مشتركة بضرورة استمرار التوافق خدمة للمصلحة الوطنية، ولا مصلحة من تفتيت المفتت وتشتيت المشتت ولا مصلحة لحل وحدة الأحزاب».
حركة مشروع تونس
أوضح حسونة الناصفي الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس: «نحن على دراية بأن هناك لخبطة بين مفهوم التحالف والانصهار ووجهنا الدعوة لكل العائلة الوسطية للاجتماع وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذا التشتت و»تكوين جبهة تقدمية وسطية تبني مستقبلا مشتركا، ونحن حذرنا من اعتماد سياسات مخطئة أكثر من مرة، ونحن ضد منطق التحالف والانصهار والالتحام الذي تحدثت عنه قيادات من نداء تونس في مرحلة من المراحل».
حزب الإصلاح الوطني
يعقد حزب الإصلاح الوطني صباح غد بالعاصمة اول ندوة صحفية له منذ حصوله على التأشيرة القانونية يوم 16 نوفمبر 2017، وقال الأمين العام للحزب الجديد يوسف الهيشري يوم 24 ديسمبر الجاري ان الندوة الصحفية ستخصص للإعلان عن ولادة الحزب وتوجهاته الفكرية والسياسية، ويذكر ان يوسف الهيشري لم تكن له انتماءات حزبية سابقا وكان اماما لجامع قصر السعيد في العهد السابق وتم طرده منه.
آفاق تونس
حول الازمة داخل حزبه، قال ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس أنّ هناك قطيعة بين القيادات والقاعدة وانتم اختاروا القاعدة، وافاد:» اليوم لم يعد يسعني تجاهل إرادة القاعدة للقطع مع منظومة الفساد، الحزب سيقوى بعد هذه المرحلة وله قاعدة كبيرة في كل الجهات، والوزراء الذين لم يستقيلوا من الحكومة هم آليا مستقيلون من الحزب وهذا قرار لا رجعة فيه».
حركة النهضة
قال نور الدين البحيري رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة أنّ النهضة لا تعلق على تصريحات بعض الأطراف بشان مراجعة العلاقة مع النهضة الا بعد صدور بيان رسمي، مضيفا: «التشارك مصلحة وطنية وأوضاع بلادنا في حاجة الى العمل المشترك لتدعيم الاستقرار السياسي وتوفير حزام سياسي قوي حول الحكومة، هناك قناعة مشتركة بضرورة استمرار التوافق خدمة للمصلحة الوطنية، ولا مصلحة من تفتيت المفتت وتشتيت المشتت ولا مصلحة لحل وحدة الأحزاب».
حركة مشروع تونس
أوضح حسونة الناصفي الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس: «نحن على دراية بأن هناك لخبطة بين مفهوم التحالف والانصهار ووجهنا الدعوة لكل العائلة الوسطية للاجتماع وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذا التشتت و»تكوين جبهة تقدمية وسطية تبني مستقبلا مشتركا، ونحن حذرنا من اعتماد سياسات مخطئة أكثر من مرة، ونحن ضد منطق التحالف والانصهار والالتحام الذي تحدثت عنه قيادات من نداء تونس في مرحلة من المراحل».
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017