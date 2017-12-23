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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

حزب الإصلاح الوطني

يعقد حزب الإصلاح الوطني صباح غد بالعاصمة اول ندوة صحفية له منذ حصوله على التأشيرة القانونية يوم 16 نوفمبر 2017، وقال الأمين العام للحزب الجديد يوسف الهيشري يوم 24 ديسمبر الجاري ان الندوة الصحفية ستخصص للإعلان عن ولادة الحزب وتوجهاته الفكرية والسياسية، ويذكر ان يوسف الهيشري لم تكن له انتماءات حزبية سابقا وكان اماما لجامع قصر السعيد في العهد السابق وتم طرده منه.

آفاق تونس

حول الازمة داخل حزبه، قال ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس أنّ هناك قطيعة بين القيادات والقاعدة وانتم اختاروا القاعدة، وافاد:» اليوم لم يعد يسعني تجاهل إرادة القاعدة للقطع مع منظومة الفساد، الحزب سيقوى بعد هذه المرحلة وله قاعدة كبيرة في كل الجهات، والوزراء الذين لم يستقيلوا من الحكومة هم آليا مستقيلون من الحزب وهذا قرار لا رجعة فيه».

حركة النهضة

قال نور الدين البحيري رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة أنّ النهضة لا تعلق على تصريحات بعض الأطراف بشان مراجعة العلاقة مع النهضة الا بعد صدور بيان رسمي، مضيفا: «التشارك مصلحة وطنية وأوضاع بلادنا في حاجة الى العمل المشترك لتدعيم الاستقرار السياسي وتوفير حزام سياسي قوي حول الحكومة، هناك قناعة مشتركة بضرورة استمرار التوافق خدمة للمصلحة الوطنية، ولا مصلحة من تفتيت المفتت وتشتيت المشتت ولا مصلحة لحل وحدة الأحزاب».

حركة مشروع تونس

أوضح حسونة الناصفي الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس: «نحن على دراية بأن هناك لخبطة بين مفهوم التحالف والانصهار ووجهنا الدعوة لكل العائلة الوسطية للاجتماع وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذا التشتت و»تكوين جبهة تقدمية وسطية تبني مستقبلا مشتركا، ونحن حذرنا من اعتماد سياسات مخطئة أكثر من مرة، ونحن ضد منطق التحالف والانصهار والالتحام الذي تحدثت عنه قيادات من نداء تونس في مرحلة من المراحل».

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

حزب الإصلاح الوطني

يعقد حزب الإصلاح الوطني صباح غد بالعاصمة اول ندوة صحفية له منذ حصوله على التأشيرة القانونية يوم 16 نوفمبر 2017، وقال الأمين العام للحزب الجديد يوسف الهيشري يوم 24 ديسمبر الجاري ان الندوة الصحفية ستخصص للإعلان عن ولادة الحزب وتوجهاته الفكرية والسياسية، ويذكر ان يوسف الهيشري لم تكن له انتماءات حزبية سابقا وكان اماما لجامع قصر السعيد في العهد السابق وتم طرده منه.

آفاق تونس

حول الازمة داخل حزبه، قال ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس أنّ هناك قطيعة بين القيادات والقاعدة وانتم اختاروا القاعدة، وافاد:» اليوم لم يعد يسعني تجاهل إرادة القاعدة للقطع مع منظومة الفساد، الحزب سيقوى بعد هذه المرحلة وله قاعدة كبيرة في كل الجهات، والوزراء الذين لم يستقيلوا من الحكومة هم آليا مستقيلون من الحزب وهذا قرار لا رجعة فيه».

حركة النهضة

قال نور الدين البحيري رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة أنّ النهضة لا تعلق على تصريحات بعض الأطراف بشان مراجعة العلاقة مع النهضة الا بعد صدور بيان رسمي، مضيفا: «التشارك مصلحة وطنية وأوضاع بلادنا في حاجة الى العمل المشترك لتدعيم الاستقرار السياسي وتوفير حزام سياسي قوي حول الحكومة، هناك قناعة مشتركة بضرورة استمرار التوافق خدمة للمصلحة الوطنية، ولا مصلحة من تفتيت المفتت وتشتيت المشتت ولا مصلحة لحل وحدة الأحزاب».

حركة مشروع تونس

أوضح حسونة الناصفي الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس: «نحن على دراية بأن هناك لخبطة بين مفهوم التحالف والانصهار ووجهنا الدعوة لكل العائلة الوسطية للاجتماع وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذا التشتت و»تكوين جبهة تقدمية وسطية تبني مستقبلا مشتركا، ونحن حذرنا من اعتماد سياسات مخطئة أكثر من مرة، ونحن ضد منطق التحالف والانصهار والالتحام الذي تحدثت عنه قيادات من نداء تونس في مرحلة من المراحل».

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