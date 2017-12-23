من ذكريات مناضل وطني (11):محمد الكيلاني:ســـــــــوزان وهزيمــــة الـ 67

خلال الدراسة في معهد نابل كانت تدرس معنا تلميذة اسمها سوزان فرتوخ يهودية العقيدة ووالدها خياط وفي 1967 كنا نتحدث عن الحرب بشكل عادي ككل الناس.

دخلنا يوما إلى القسم فإذا بالتلاميذ يهجمون ويغلقون قسمنا لم نفهم ما ذا يجري لكن سليم التلاتلي قال لي ان هؤلاء قادمون لسوزان لأنها يهودية لم أكن أعير المسالة اهتماما فخرجت لهم حينها وكنت قوي البنية معروفا في المعهد أبعدتهم وأخرجتها وكان سليم وتلميذان آخران معي ومررنا من الساحة وفتح لنا ممر بين التلاميذ وغادرنا.

في تلك الفترة فاجأتني المسالة فسوزان كانت تدرس معنا منذ مدة لكن بالرغم من ذلك هزيمة 67 أشعلت الحقد ضد اليهود وبالتالي حينها فقط تذكروا أن سوزان يهودية وكانوا يريدون طردها من المعهد وفعلا منذ ذلك اليوم لم أرها إلى الآن.

كان الشارع الرئيسي في نابل وسط المدينة العربي كله يهود وقليلون هم المسلمون في تلك المنطقة وكان والد سوزان لديه محل خياطة هناك وبالنسبة للبقية بائع الفريكاسي والسندويتشات كان عالما متكاملا عرفته في ذلك الشارع مع اليهود وكانوا القلب النابض للمدينة.

إذا أردت أن تأكل يجب ان تذهب إلى هناك اليوم لم يتبق منهم أي واحد وبعد تلك الحرب مباشرة هاجر اغلبهم، كانت الحرب نوعا من الانتقال ليس فقط على المستوى الفكري وانما حتى في التركيبة الاجتماعية فالناس الذين كانوا جزءا مهما من تركيبة نابل اندثروا بالرغم من ان الجميع يعلمون انه لا علاقة لهم باسرائل وأنهم مواطنون تونسيون وكل ما في الأمر أنهم أتباع العقيدة اليهودية.

أيضا الأمر الجديد الذي اكتشفته في تلك المرحلة هو انه لأول مرة في حياتي امسك منشورا لتجمع الدراسات والعمل الاشتراكي «برسبكتيف» وكان يتحدث عن الدكتاتورية والنظام وكانوا وزعوه في الصباح في المبيت وعند توجهنا الى قاعة الإفطار وجدنا ان المدير والأمن في الخارج وكانوا يسالون عمن وزعه ومن لديه نسخة منه وكيف وصل إلينا كانت أول مرة اسمع فيها حديثا عن السياسة.

في السابق سمعت عن محاكمة الشرايطي وقضايا أخرى لكن الحديث عن تنظيم سياسي كانت أول مرة وفهمت انه هناك من يعارض نظام بورقيبة وأناس يقدمون حلولا أخرى، لم نكن نفهمها لكن منذ ذلك اليوم وكان يدرسنا أستاذ في العربية صغير في السن لكنه كان يفقه تلك الأمور أكثر من بقية الأساتذة كنت أسأله عن معاني الشيوعية والاتحاد السوفياتي والفرق بينهم ومعنى الشيعة التي كنت أتصور أنها من الشيوعية.

كنت اطرح تلك الأسئلة وكان يجيبني بتلقائية كبيرة هو من باب الجديد نسيت اسمه وكان سليم التلاتلي محاوري الوحيد وكان يعرف بعض الأمور أكثر مني منها الاتحاد السوفياتي وستالين وكان يحدثني عنهم وبدأت تتكون عندي فكرة .