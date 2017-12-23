من ذكريات مناضل وطني (11):محمد الكيلاني:ســـــــــوزان وهزيمــــة الـ 67

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خلال الدراسة في معهد نابل كانت تدرس معنا تلميذة اسمها سوزان فرتوخ يهودية العقيدة ووالدها خياط وفي 1967 كنا نتحدث عن الحرب بشكل عادي ككل الناس.
دخلنا يوما إلى القسم فإذا بالتلاميذ يهجمون ويغلقون قسمنا لم نفهم ما ذا يجري لكن سليم التلاتلي قال لي ان هؤلاء قادمون لسوزان لأنها يهودية لم أكن أعير المسالة اهتماما فخرجت لهم حينها وكنت قوي البنية معروفا في المعهد أبعدتهم وأخرجتها وكان سليم وتلميذان آخران معي ومررنا من الساحة وفتح لنا ممر بين التلاميذ وغادرنا.
في تلك الفترة فاجأتني المسالة فسوزان كانت تدرس معنا منذ مدة لكن بالرغم من ذلك هزيمة 67 أشعلت الحقد ضد اليهود وبالتالي حينها فقط تذكروا أن سوزان يهودية وكانوا يريدون طردها من المعهد وفعلا منذ ذلك اليوم لم أرها إلى الآن.
كان الشارع الرئيسي في نابل وسط المدينة العربي كله يهود وقليلون هم المسلمون في تلك المنطقة وكان والد سوزان لديه محل خياطة هناك وبالنسبة للبقية بائع الفريكاسي والسندويتشات كان عالما متكاملا عرفته في ذلك الشارع مع اليهود وكانوا القلب النابض للمدينة.
إذا أردت أن تأكل يجب ان تذهب إلى هناك اليوم لم يتبق منهم أي واحد وبعد تلك الحرب مباشرة هاجر اغلبهم، كانت الحرب نوعا من الانتقال ليس فقط على المستوى الفكري وانما حتى في التركيبة الاجتماعية فالناس الذين كانوا جزءا مهما من تركيبة نابل اندثروا بالرغم من ان الجميع يعلمون انه لا علاقة لهم باسرائل وأنهم مواطنون تونسيون وكل ما في الأمر أنهم أتباع العقيدة اليهودية.
أيضا الأمر الجديد الذي اكتشفته في تلك المرحلة هو انه لأول مرة في حياتي امسك منشورا لتجمع الدراسات والعمل الاشتراكي «برسبكتيف» وكان يتحدث عن الدكتاتورية والنظام وكانوا وزعوه في الصباح في المبيت وعند توجهنا الى قاعة الإفطار وجدنا ان المدير والأمن في الخارج وكانوا يسالون عمن وزعه ومن لديه نسخة منه وكيف وصل إلينا كانت أول مرة اسمع فيها حديثا عن السياسة.
في السابق سمعت عن محاكمة الشرايطي وقضايا أخرى لكن الحديث عن تنظيم سياسي كانت أول مرة وفهمت انه هناك من يعارض نظام بورقيبة وأناس يقدمون حلولا أخرى، لم نكن نفهمها لكن منذ ذلك اليوم وكان يدرسنا أستاذ في العربية صغير في السن لكنه كان يفقه تلك الأمور أكثر من بقية الأساتذة كنت أسأله عن معاني الشيوعية والاتحاد السوفياتي والفرق بينهم ومعنى الشيعة التي كنت أتصور أنها من الشيوعية.
كنت اطرح تلك الأسئلة وكان يجيبني بتلقائية كبيرة هو من باب الجديد نسيت اسمه وكان سليم التلاتلي محاوري الوحيد وكان يعرف بعض الأمور أكثر مني منها الاتحاد السوفياتي وستالين وكان يحدثني عنهم وبدأت تتكون عندي فكرة .
خلال الدراسة في معهد نابل كانت تدرس معنا تلميذة اسمها سوزان فرتوخ يهودية العقيدة ووالدها خياط وفي 1967 كنا نتحدث عن الحرب بشكل عادي ككل الناس.
دخلنا يوما إلى القسم فإذا بالتلاميذ يهجمون ويغلقون قسمنا لم نفهم ما ذا يجري لكن سليم التلاتلي قال لي ان هؤلاء قادمون لسوزان لأنها يهودية لم أكن أعير المسالة اهتماما فخرجت لهم حينها وكنت قوي البنية معروفا في المعهد أبعدتهم وأخرجتها وكان سليم وتلميذان آخران معي ومررنا من الساحة وفتح لنا ممر بين التلاميذ وغادرنا.
في تلك الفترة فاجأتني المسالة فسوزان كانت تدرس معنا منذ مدة لكن بالرغم من ذلك هزيمة 67 أشعلت الحقد ضد اليهود وبالتالي حينها فقط تذكروا أن سوزان يهودية وكانوا يريدون طردها من المعهد وفعلا منذ ذلك اليوم لم أرها إلى الآن.
كان الشارع الرئيسي في نابل وسط المدينة العربي كله يهود وقليلون هم المسلمون في تلك المنطقة وكان والد سوزان لديه محل خياطة هناك وبالنسبة للبقية بائع الفريكاسي والسندويتشات كان عالما متكاملا عرفته في ذلك الشارع مع اليهود وكانوا القلب النابض للمدينة.
إذا أردت أن تأكل يجب ان تذهب إلى هناك اليوم لم يتبق منهم أي واحد وبعد تلك الحرب مباشرة هاجر اغلبهم، كانت الحرب نوعا من الانتقال ليس فقط على المستوى الفكري وانما حتى في التركيبة الاجتماعية فالناس الذين كانوا جزءا مهما من تركيبة نابل اندثروا بالرغم من ان الجميع يعلمون انه لا علاقة لهم باسرائل وأنهم مواطنون تونسيون وكل ما في الأمر أنهم أتباع العقيدة اليهودية.
أيضا الأمر الجديد الذي اكتشفته في تلك المرحلة هو انه لأول مرة في حياتي امسك منشورا لتجمع الدراسات والعمل الاشتراكي «برسبكتيف» وكان يتحدث عن الدكتاتورية والنظام وكانوا وزعوه في الصباح في المبيت وعند توجهنا الى قاعة الإفطار وجدنا ان المدير والأمن في الخارج وكانوا يسالون عمن وزعه ومن لديه نسخة منه وكيف وصل إلينا كانت أول مرة اسمع فيها حديثا عن السياسة.
في السابق سمعت عن محاكمة الشرايطي وقضايا أخرى لكن الحديث عن تنظيم سياسي كانت أول مرة وفهمت انه هناك من يعارض نظام بورقيبة وأناس يقدمون حلولا أخرى، لم نكن نفهمها لكن منذ ذلك اليوم وكان يدرسنا أستاذ في العربية صغير في السن لكنه كان يفقه تلك الأمور أكثر من بقية الأساتذة كنت أسأله عن معاني الشيوعية والاتحاد السوفياتي والفرق بينهم ومعنى الشيعة التي كنت أتصور أنها من الشيوعية.
كنت اطرح تلك الأسئلة وكان يجيبني بتلقائية كبيرة هو من باب الجديد نسيت اسمه وكان سليم التلاتلي محاوري الوحيد وكان يعرف بعض الأمور أكثر مني منها الاتحاد السوفياتي وستالين وكان يحدثني عنهم وبدأت تتكون عندي فكرة .
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
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22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
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21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017