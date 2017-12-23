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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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في صعود:عبد الرؤوف الخماسي (قيادي في نداء تونس)
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السياسي
في صعود:عبد الرؤوف الخماسي (قيادي في نداء تونس)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

البيان الذي اصدره عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية التشريعية في المانيا يعدّ سابقة في الممارسة السياسية والحزبيّة الوطنية، بما تضمّنه من اعتراف صريح بالمسؤولية عن هزيمة نكراء للحزب الحاكم في دائرة انتخابيّة كان له فيها الأغلبية خلال انتخابات 2014.
موقف عبد الرؤوف الخماسي القيادي في نداء تونس فيه الكثير من الجرأة والشجاعة وساهم في قدر كبير من توضيح الصورة وتهدئة الأجواء وخفض درجة التوتّر داخل نداء تونس وايضا في عموم المشهد السياسي بعد حالة اضطراب وتداخل وتقاذف بالاتهامات وايضا بعد مساع محمومة من عدة اطراف للركوب على ما حدث وتوظيفه في تصفية الحسابات او خلط الأوراق وإعادة التموقع.
الخماسي لم يقل الا الحقيقة التي يعرفها الجميع وعمل كثيرون على حجبها، فهو المسؤول الاول والأخير عن هزيمت حزبه في ألمانيا بالنظر للتاريخ الطويل له في العمل السياسي والحزبي في ألمانيا.
ما احوج الساحة السياسية الى مثل السلوك الذي أتاه الخماسي.

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السياسي
في صعود:عبد الرؤوف الخماسي (قيادي في نداء تونس)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

البيان الذي اصدره عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية التشريعية في المانيا يعدّ سابقة في الممارسة السياسية والحزبيّة الوطنية، بما تضمّنه من اعتراف صريح بالمسؤولية عن هزيمة نكراء للحزب الحاكم في دائرة انتخابيّة كان له فيها الأغلبية خلال انتخابات 2014.
موقف عبد الرؤوف الخماسي القيادي في نداء تونس فيه الكثير من الجرأة والشجاعة وساهم في قدر كبير من توضيح الصورة وتهدئة الأجواء وخفض درجة التوتّر داخل نداء تونس وايضا في عموم المشهد السياسي بعد حالة اضطراب وتداخل وتقاذف بالاتهامات وايضا بعد مساع محمومة من عدة اطراف للركوب على ما حدث وتوظيفه في تصفية الحسابات او خلط الأوراق وإعادة التموقع.
الخماسي لم يقل الا الحقيقة التي يعرفها الجميع وعمل كثيرون على حجبها، فهو المسؤول الاول والأخير عن هزيمت حزبه في ألمانيا بالنظر للتاريخ الطويل له في العمل السياسي والحزبي في ألمانيا.
ما احوج الساحة السياسية الى مثل السلوك الذي أتاه الخماسي.

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