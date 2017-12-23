في صعود:عبد الرؤوف الخماسي (قيادي في نداء تونس)

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البيان الذي اصدره عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية التشريعية في المانيا يعدّ سابقة في الممارسة السياسية والحزبيّة الوطنية، بما تضمّنه من اعتراف صريح بالمسؤولية عن هزيمة نكراء للحزب الحاكم في دائرة انتخابيّة كان له فيها الأغلبية خلال انتخابات 2014.
موقف عبد الرؤوف الخماسي القيادي في نداء تونس فيه الكثير من الجرأة والشجاعة وساهم في قدر كبير من توضيح الصورة وتهدئة الأجواء وخفض درجة التوتّر داخل نداء تونس وايضا في عموم المشهد السياسي بعد حالة اضطراب وتداخل وتقاذف بالاتهامات وايضا بعد مساع محمومة من عدة اطراف للركوب على ما حدث وتوظيفه في تصفية الحسابات او خلط الأوراق وإعادة التموقع.
الخماسي لم يقل الا الحقيقة التي يعرفها الجميع وعمل كثيرون على حجبها، فهو المسؤول الاول والأخير عن هزيمت حزبه في ألمانيا بالنظر للتاريخ الطويل له في العمل السياسي والحزبي في ألمانيا.
ما احوج الساحة السياسية الى مثل السلوك الذي أتاه الخماسي.
البيان الذي اصدره عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية التشريعية في المانيا يعدّ سابقة في الممارسة السياسية والحزبيّة الوطنية، بما تضمّنه من اعتراف صريح بالمسؤولية عن هزيمة نكراء للحزب الحاكم في دائرة انتخابيّة كان له فيها الأغلبية خلال انتخابات 2014.
موقف عبد الرؤوف الخماسي القيادي في نداء تونس فيه الكثير من الجرأة والشجاعة وساهم في قدر كبير من توضيح الصورة وتهدئة الأجواء وخفض درجة التوتّر داخل نداء تونس وايضا في عموم المشهد السياسي بعد حالة اضطراب وتداخل وتقاذف بالاتهامات وايضا بعد مساع محمومة من عدة اطراف للركوب على ما حدث وتوظيفه في تصفية الحسابات او خلط الأوراق وإعادة التموقع.
الخماسي لم يقل الا الحقيقة التي يعرفها الجميع وعمل كثيرون على حجبها، فهو المسؤول الاول والأخير عن هزيمت حزبه في ألمانيا بالنظر للتاريخ الطويل له في العمل السياسي والحزبي في ألمانيا.
ما احوج الساحة السياسية الى مثل السلوك الذي أتاه الخماسي.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017