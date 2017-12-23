في نزول:محسن مرزوق (الامين العام لحركة مشروع تونس)

مرّة أخرى يُثبت أنّه يبحث عن اقتناص الفرص، حتى السلبيّة منها، والسعي لتوظيف الأحداث لفائدته ولفائدة حزبه دون مراعاة للظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد.

محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس يتميّز دونما شك بالكثير من الدهاء السياسي وهو كفاءة وطنية لا يشكّ أحد في ما له من عمق في المقاربات، غير أنّ سلوكه الأخير وسلوك حزبه اثناء العملية الانتخابية التي جرت في ألمانيا وبعدها أكّدت سلوكا غريبا باحثا عن خلط الأوراق وتغليب المعطى الحزبي والشخصي الضيّق على الاعتبارات الوطنية الكبرى، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى جدية مرزوق ورفاقه في تعزيز التجربة الديمقراطية وتمتين أركانها والمساعدة من موقعهم في انقاذ البلاد.

هل لمرزوق بديل آخر عن الوحدة الوطنية والتوافق والحوار الوطني الواسع لإخراج البلاد ممّا هي فيه؟، وهل يعي مرزوق ورفاقه الوضعية الحرجة التي تعرفها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وايضا في علاقاتها الخارجية؟.