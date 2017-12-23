في نزول:محسن مرزوق (الامين العام لحركة مشروع تونس)

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مرّة أخرى يُثبت أنّه يبحث عن اقتناص الفرص، حتى السلبيّة منها، والسعي لتوظيف الأحداث لفائدته ولفائدة حزبه دون مراعاة للظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد.
محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس يتميّز دونما شك بالكثير من الدهاء السياسي وهو كفاءة وطنية لا يشكّ أحد في ما له من عمق في المقاربات، غير أنّ سلوكه الأخير وسلوك حزبه اثناء العملية الانتخابية التي جرت في ألمانيا وبعدها أكّدت سلوكا غريبا باحثا عن خلط الأوراق وتغليب المعطى الحزبي والشخصي الضيّق على الاعتبارات الوطنية الكبرى، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى جدية مرزوق ورفاقه في تعزيز التجربة الديمقراطية وتمتين أركانها والمساعدة من موقعهم في انقاذ البلاد.
هل لمرزوق بديل آخر عن الوحدة الوطنية والتوافق والحوار الوطني الواسع لإخراج البلاد ممّا هي فيه؟، وهل يعي مرزوق ورفاقه الوضعية الحرجة التي تعرفها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وايضا في علاقاتها الخارجية؟.
مرّة أخرى يُثبت أنّه يبحث عن اقتناص الفرص، حتى السلبيّة منها، والسعي لتوظيف الأحداث لفائدته ولفائدة حزبه دون مراعاة للظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد.
محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس يتميّز دونما شك بالكثير من الدهاء السياسي وهو كفاءة وطنية لا يشكّ أحد في ما له من عمق في المقاربات، غير أنّ سلوكه الأخير وسلوك حزبه اثناء العملية الانتخابية التي جرت في ألمانيا وبعدها أكّدت سلوكا غريبا باحثا عن خلط الأوراق وتغليب المعطى الحزبي والشخصي الضيّق على الاعتبارات الوطنية الكبرى، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى جدية مرزوق ورفاقه في تعزيز التجربة الديمقراطية وتمتين أركانها والمساعدة من موقعهم في انقاذ البلاد.
هل لمرزوق بديل آخر عن الوحدة الوطنية والتوافق والحوار الوطني الواسع لإخراج البلاد ممّا هي فيه؟، وهل يعي مرزوق ورفاقه الوضعية الحرجة التي تعرفها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وايضا في علاقاتها الخارجية؟.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017