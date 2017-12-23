اليوم تعقد ندوة سنوية للتقييم يحضرها أكثر من 600 قيادي:هل تراجع النهضة «التوافق» مع النداء ؟

تونس –الشروق:

تعقد حركة النهضة «ندوة سنوية» تنطلق اليوم السبت وتمتد الى يوم الاحد، ندوة اقرّها القانون الاساسي للحركة ويهدف عقدها أساسا الى الوقوف على اداء الحزب على امتداد سنة كاملة .. هذه الندوة قال عنها نائب رئيس مجلس شورى النهضة مختار اللموشي للشروق انها ستنعقد بحضور اكثر من 600 شخص وهم اعضاء مجلس الشورى، اعضاء المكتب التنفيذي، نواب كتلة الحزب، رؤساء مجالس الشورى الجهوية ، الكتاب العامين الجهويين، الكتاب العامين المحليين، ممثلين عن الخارج وبعض المكونات الاخرى.

اما عن جدول اعمالها فقال انها تتضمن اضافة الى كلمة رئيس الحركة، عرضا لتقرير مجلس الشورى المتعلق بـ 18 دورة عقدها، إضافة الى عرض تقرير المكتب التنفيذي للحركة ثم رفع توصيات الى أعلى سلطة بين مؤتمرين وهو مجلس الشورى ثم تختتم ببيان ختامي يوم الاحد ..اما عن صبغة هذه الندوة ونفوذها قال اللموشي ان ليس لها سلطة تقريرية بل تقوم فقط بالتقييمات لا المراجعات فهي"توصي ولا تقرّر".

رزنامة عمل الندوة قدّمه اللموشي بعناصر كبرى أهمها تقييم المسألة السياسية وادارة شأن البلاد، اضافة الى دراسة الوضع الداخلي للحركة استعدادا للانتخابات البلدية، وتعميق النظر في ملف التخصص.. اما عن منهجية العمل فقال انها ستكون عبر ورشات يتم خلالها مناقشة التقارير التي سيتم تقديمها .. اما عن مصير التوصيات التي سترفعها هذه الندوة قال اللموشي ان مجلس الشورى يحوّلها الى قرارات ويرفض التوصيات التي تكون مخالفة لقرارات المؤتمر الاخير وتوجهاته.

اما في ما يتعلّق بالتوافق الذي يجمع النهضة والنداء والذي اهتزّ جزئيّا في الفترة الاخيرة وامكانية مراجعته خلال هذه الندوة، قال اللموشي ان «التوافق وتوسيع دائرته خيار استراتيجي أقرّه المؤتمر لمصلحة البلاد، والندوة السنوية ترشده ولا توجهه في تنزيلاته ولا تراجعه في أصله «كما اشار الى ان التوافق ليس مرتبطا بتوافق مع جهة بعينها، وأضاف :» خيارنا التوافقي هو من أجل مصلحة تونس ومصلحة النهضة ومصلحة النهضة تدور حيث دارت مصلحة الوطن والشعب التونسي».

أقوى سلطة بعد المؤتمر

يعرّف النظام الأساسي لحركة النهضة الندوة السنوية في فصله 36 على أنها «هيئة استشارية، تعقد مرة في السنة وجوبا بناء على دعوة من رئيس الحزب أو من رئيس مجلس الشورى وتتكون من:رئيس الحزب، أعضاء المكتب التنفيذي، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، أعضاء الحزب بمجلس نواب الشعب، رؤساء الهيئات المركزية، الكتاب العامون الجهويون، رؤساء الكتل الجهوية، رؤساء مجالس الشورى الجهوية، رؤساء الهيئات الجهوية، الكتاب العامون المحليون، رؤساء الكتل المحلية ..وتناقش الندوة السنوية الخيارات العامة للحزب وتعرض أمامها تقارير عن النشاط السنوي للمكتب التنفيذي ومجلس الشورى وتصدر توصيات ذات طابع استشاري تستأنس بها هياكل الحزب ويسعى مجلس الشورى لتحويلها إلى قرارات. وتكون الجهة الداعية مسؤولة عن تنظيم الندوة السنوية وتعميم توصياتها على هياكل الحزب.»

سرحان الشيخاوي