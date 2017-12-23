فاضل بن عمران ناصحا يوسف الشاهد:أنصحك بمراجعة حربك على الفساد

وجه النائب عن حركة نداء تونس فاضل بن عمران في حديث مع «الشروق» رسالة الى رئيس الحكومة «ناصحا» له بتصحيح سياساته خاصة تلك المتعلقة بما سمي الحرب على الفساد مذكرا إيّاه بأن الظلم منذر بالخراب.

تونس «الشروق»

أصدرت المحكمة الادارية يوم 14 ديسمبر الجاري قرارا بإيقاف تنفيذ أربعة أحكام مصادرة في حق أربعة رجال اعمال وهو ما جعل النائب الفاضل بن عمران يوجه دعوة الى رئيس الحكومة للتدارك ومراجعة سياسته التي اعتبر انها لم تحترم القانون.

وقال بن عمران في حديث مع «الشروق» ان المحكمة الادارية اعتبرت ان رجال الاعمال المعنيين بالقرار لم تثبت الاتهامات الموجهة اليهم والتي أهمها العلاقة مع أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبالتالي فان المصادرة تمت بناء على تهم غير مثبتة.

وحول تعليقه على ذلك الحكم قال «انا ليس لي ما اعلق بالنسبة للجوانب القانونية لهذا الحكم كرجل قانون لكن هناك ما استنتجه وهو ما يؤكد ما كنت قد صرحت به في أول انطلاق لما سمي «الحرب على الفساد» فالحرب تقرع لها الطبول وتحضر لها الوسائل لتحقيق هدفها وهو أمر غير متوفر إطلاقا فيما سمي «الحرب على الفساد»».

وتابع «هي عمل يقصد من ورائه مغازلة شعور العامة بإيهامها بالمضي قدما نحو ما تصبو إليه من تحقيق مجتمع وإدارة خالية من الفساد، ولو كنت مكان مستشاري رئيس الحكومة لنصحته بالبدء أولا ومبكرا في إعداد العدة لهذه الحرب من خلال تشريك المؤسسات وتحميلها مسؤولية إنجاحها ذلك في إطار نظرة متكاملة تشمل كل القطاعات التي غزاها الفساد وبدءا بمراجعة جذرية للإجراءات وأساليب سير العمل واتخاذ القرارات في الإدارات المتهمة بالفساد الفاحش على غرار الديوانة مثلا».

وأضاف محدثنا «هو أمر لم تعره أية أهمية هذه الحملة التي اقتصرت على بعض المهربين «الكناترية» استغلوا فساد الإجراءات وسوء المسالك الإدارية لتحقيق مآربهم للنيل من اقتصاد البلاد، وباعتبار انه لم تقرع الطبول مثلما تقتضيه الحرب بالمعنى الصحيح للكلمة فقد مثلت هذه الحملة وسيلة للإساءة للأحزاب وللنواب في إطار تمش يبدو انه أصبح واضحا لتحقيق أهداف انتخابية بعيدة كل البعد عن المشاغل الحقيقية للشعب المتمثلة في التقليص من وطأة البطالة وحجمها الثقيل وخلق مناخ استثمار يساعد على ذلك ودفع التنمية بالجهات الداخلية وهو أمر لا يبدو جليا في نتائج ما سمي «الحرب على الفساد».

وحول موقفه اليوم بعد أشهر من انطلاق الحرب قال «اليوم أريد أن أوضح للرأي العام سلامة موقفي القانوني ومن خلال موقف زملائي في نداء تونس بخصوص هذه القضية التي أكّد القضاء أن طريقة تناولها لم تكن سليمة البتة والأكثر من ذلك انه من خلال نصوص الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص إيقاف التنفيذ هو ان اتجاه المحكمة يبدو انه سيكون هو نفسه في القضايا الأصلية مما يقيم الدليل على ضعف الملفات واستخفاف من يقف وراء إعدادها بحجم المسؤولية والتلاعب بمشاعر المواطنين فنحن لما انتخبنا في نداء تونس لم نأت لننتهج سلوك دولة ظالمة بل لدولة تحترم القانون وذلك في الوقت الذي لا تقبل فيه كذلك روح التسيب والفساد الإداري لأنه يضر بمصالح العامة التي أتينا من اجل إصلاحها وتحسين أداء المؤسسات وهو كذلك أمر لم نره في ما سمي بالحرب».

وأضاف «أخشى ما أخشاه أن تكشف لنا الأيام القادمة مظلومين زج بهم في السجون وهم من سامي إطارات الدولة الذين ضحوا بأنفسهم من اجل البلاد وعلى حساب عائلاتهم وأبنائهم، فلو ثبت ذلك فسيكون لنا الموقف الذي تقتضيه روح المسؤولية، وفي تلك الحالة سنذكر بما قاله بعضهم بان «كل شاه معلقة من كراعها».

وفي الختام قال فاضل بن عمران «باعتبار تعذر قنوات التواصل مع السيد رئيس الحكومة للأسف لمثل تلك الأسباب فاني ومن موقع المسؤولية ادعوه إلى لحظة تأمل يحرج فيها نفسه لان الظلم منذر بخراب العمران مثلما قال ابن خلدون وكلي ثقة في أن يتدارك أمره في جميع ما يقوم به وكل من يحوم حوله وان يصحح الأمور وفق المبادئ والأخلاق التي نهل منها سواء في عائلته المباشرة او في عائلته الموسعة التي يرأسها الأستاذ الباجي قائد السبسي».

حوار عبد الرؤوف بالي