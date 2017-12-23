ظهر وكأنه «مفروز إعلاميا»:الشاهـــد علــى خطــــى العيـــــاري

تونس ـ الشروق:

قام رئيس الحكومة أمس الأول بخطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الحكومة لكنها مستهلكة لدى الساحة السياسية وهي الالتجاء الى شبكات التواصل الاجتماعي لتمرير الخطاب.

مثل لجوء رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى موقع التواصل الاجتماعي لتمرير خطبه محور حديث الساحة السياسية وعامة الشعب امس حيث انه اول مسؤول حكومي يقوم بتلك الخطوة في تونس ويتجنب كل وسائل الاعلام بمختلف أصنافها ويستنجد بشبكات التواصل الاجتماعي.

قديم في ثوب جديد

اعتبر المختصون في الاتصال ان الخطوة التي قام بها يوسف الشاهد تعبر عن توجه جديد في الاتصال في تونس يقتدي في بعض جوانبه باستعمالات شبكات الاتصال الاجتماعي من قبل عدد من قيادات الدول المتقدمة منهم الرئيس الامريكي والرئيس الفرنسي.

وحاول الشاهد القيام بذلك التقليد وهو رئيس الحكومة في حين ان من استعملوه في الدول الاخرى كان في مراحل انتخابية وقبل وصولهم الى الحكم فيما اقتصرت تحركات اكثرهم في تلك المواقع بعد فوزهم على تدوينات مقتضبة خاصة في موقع تويتر للتعبير عن مسألة عاجلة لا تنتظر اعداد ندوة صحفية او اجراء حوار صحفي لكن غالبا ما تشفعها ندوات لمزيد التوضيح والتحليل.

كما وجد البعض في اختيار الشاهد لتلك لوسيلة محاولة للعودة الى الخطاب القديم خاصة مع الزعيم الحبيب بورقيبة وان كان بعيدا عن التلفزة الوطنية وفي وسيلة اتصال حديثة، معتبرين ان العامل المشترك بينهما هو كون الخطاب او العملية الاتصالية فيها اتجاه واحد من المسؤول الى المواطن ولا دخل للمواطن او من يمثله «الصحفي» في فحوى الخطاب او الرأي المخالف لصاحبه.

ومن هنا فان اختيار الوسيلة الحديثة في الاتصال كان محاولة لتحديث الوسائل الاتصالية لدى المسؤولين في تونس خاصة وانه دعا وزراءه الى العمل على نفس المنوال لكنه اعاد الخطاب الفوقي الذي يتخلص من كل رأي مخالف طبعا لا يمكن ان تعتبر تعليقات المتابعين له تفاعلا لانه لن يتفاعل معها حينها ولن يجيب عنها لانها صدرت بعد تسجيل الخطاب.

تخلّ عن الاعلام التقليدي

مثلت حرية التعبير اهم مكاسب الشعب التونسي منذ جانفي 2011 والى اليوم ان لم نقل المكسب الوحيد وهي التي ساهمت في ظهور اعلام حر ونزيه ومتعدد طبعا مع وجود بعض الثغرات التي لا يمكن ان تحول دون وصول خطاب او حوار شخصية سياسية بوزن رئيس الحكومة الى أية وسيلة اعلام يختارها.

وفي هذا الاتجاه فان رئيس الحكومة كانت رسالته الاولى من خلال خطابه الفايسبوكي هي التخلي عن الاعلام التقليدي الذي يضمن الراي والرأي المخالف ويطرح الاسئلة التي هو مطالب بالاجابة عنها خلال حديثه واختار احدى شبكات الاتصال الاجتماعي ليكون اكثر تحررا من اكراهات مهنة الصحافة حيث ان محاوره قد يسأله أسئلة لا يرغب في الاجابة عنها.

كما مثلت تلك الوسيلة التي اختارها يوسف الشاهد انتقالا نوعيا في تعامل الحكومة مع وسائل الاعلام والقطاع الصحفي بشكل عام فهي أصبحت في مرتبة أقل من مرتبة الشركات العالمية التي تدير وسائل الاتصال الاجتماعي التي هي اولى بالمكاسب المالية التي ستتحقق من خلال تمرير حوار «عفوا خطاب» الشاهد.

وبالرغم من ان البعض اعتبروها تجربة ناجحة في الاتصال الحكومي الا ان الارقام لا يمكن لاحد تكذيبها فقد تحصل الخطاب الحصري للشاهد للفيسبوك على نسبة متابعة اقل من التي يتحصل عليها أي برنامج تلفزي او اذاعي في تونس ولعل ذلك ما يجبرنا على الانتقال الى المحور الموالي وهو استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي في تونس.

التونسي ووسائل الاتصال

ربما يعلم رئيس الحكومة جيدا ان هناك حوالي 4 ملايين تونسي مشتركين في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والكثير من السياسيين يستعملونه لايصال مواقفهم وتصوراتهم من مختلف القضايا ولعل آخرهم ياسين العياري الذي فاز في انتخابات المانيا وحاول العمل على ذلك المنوال لكن...

هل يعرف رئيس الحكومة مدى بطء الانترنات في تونس؟ وهل يعلم مدى معاناة «شعب الفايسبوك» خاصة في الجنوب والشمال الغربي وحتى في العاصمة من ضعف شبكة الانترنات في تونس؟ هل يعلم رئيس الحكومة ان حواره في القنوات التلفزية والاذاعات او الصحف عندما ينشر على مواقع تلك الوسائل الاعلامية يكون اكثر متابعة وارباحه تعود الى وسائل الاعلام التونسية وليس لمارك زوكربارغ؟ هل يعلم ان الاحزاب التي تحدث عنها في خطابه ذهب بعضها الى الظن بان رئيس الحكومة محاصر اعلاميا او بلغة أصح «مفروز اعلاميا».

اعداد عبد الرؤوف بالي