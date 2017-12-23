فــــي توجـّهه للفايسبــوكيـين:هل بدأ الشاهد الإعداد لـ 2019 ؟

أثار ظهور رئيس الحكومة يوسف الشاهد لأول مرة على «فايسبوك مباشر» الاهتمام بالنظر الى ما تضمنته كلمته من حقائق وتلميحات ومضامين ورسائل اخرى عديدة.

تونس – الشروق:

دون الدخول في تفاصيل التقييم الشكلي لظهور رئيس الحكومة يوسف الشاهد على موقع فايسبوك وخاصة علاقته بالسياسة الاتصالية للحكومة، تعددت القراءات لمضامين ما قاله ولما حمله كلامه حسب راي المتابعين من تلميحات ورسائل.

الشاهد اختار لهذا الظهور الاول من نوعه توقيتا تزامن مع تواصل الجدل حول نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا وما كشفته من ضعف اقبال الناخبين وما اثارته من اتهامات للاحزاب بالضعف والفشل ومن تجاذبات حول علاقة حزبي النهضة والنداء. كما تزامنت مع تتالي الانتقادات لحكومته والشكوك في امكانية مواصلة مهامها خاصة بعد ان فقدت الدعم والمساندة من بعض الاحزاب.

سياسي ضد السياسيين

اللافت للانتباه في حديث الشاهد عند تطرقه لسلبيات الطبقة السياسية والاحزاب هو انه تحدث باسم «التونسيين» وكأنه ليس بسياسي أو لا ينتمي الى أحد الاحزاب الحاكمة (نداء تونس) ويريد بالتالي «التبرّأ» من الطبقة السياسية التي انساقت وراء «الانحدار السياسي» على حد قوله. وقال بالخصوص ان المواطنين يريدون من السياسيين الاختلاف على ما ينفعهم (حلول لتطوير التنمية والصحة والتعليم والتشغيل) وليس تبادل الشتم والثلب والعراك من اجل الكراسي. وأضاف ان التونسيين مُحقون في ذلك بعد ان سئموا من العراك السياسي الذي لم يقدم اية فائدة لهم.

مهاجمة «كل الاحزاب»

الشاهد استغل اغلب محاور كلمته للتلميح في كل مرة الى سلبيات السياسيين والاحزاب. فقد اعتبر مثلا ان تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي للدولة يتطلب مناخا سياسيا نظيفا واستقرارا وهو مسؤولية كل الاحزاب والمنظمات المشاركة في الحكم، في تلميح الى ان الوضع الحالي لا يسمح بتوفير ذلك. كما اشار الى ما اثير مؤخرا حول استقالة وزراء آفاق تونس بالقول انه رفض طلب اعفاء أي وزير في اشارة الى ما قد يكون مورس عليه من ضغوطات من بعض الاطراف السياسية الفاعلة. وأكد في هذا السياق ان حكومة الوحدة الوطنية تقوم على الكفاءات وليس على المحاصصة الحزبية وانه سيحافظ على كل الوزراء ولن يخضع لرغبات سياسية او لمن يتعاملون مع السياسة ومع مصلحة البلاد كـ»لعبة» على حد قوله وان الوزراء هم لتونس وليس للأحزاب. ويبدو انه يُلمّح بذلك الى ان أي تحوير وزاري (كثر الحديث عنه في الفترة الاخيرة) سيبقى من اختصاصه وحده دون تدخل الاحزاب. وقال ايضا ان الحكومة يجب ان تواصل بعيدا عن الضغوطات وعن الابتزاز في اطار وثيقة قرطاج والوحدة الوطنية، وان الاحزاب مطالبة بتنقية الاجواء..

إشادة بالحكومة

إلى جانب «مهاجمة» الاحزاب عدّد الشاهد ما اعتبره نجاحات اقتصادية وامنية وفي مجال مكافحة الفساد والارهاب واصفا برنامج حكومته والارقام المحققة الى حد الآن بالواقعية بعيدا عن «الشعبوية» وفي ظل امكانيات الدولة ووضعيتها المالية. وتحدث في هذا السياق عن تقرير ريادة الاعمال الاخير الذي صنف تونس الاولى في افريقيا وايضا عما وصفه ب»نجاح» الحرب على الفساد الى حد الآن رغم حملات التشكيك التي جاءت من المدافعين عن الفساد على حد قوله.

المستقبل

في سياق كل ذلك كان الشاهد يتحدث في كل مرة عن «المستقبل» بالقول انه سيكون أفضل. حيث اعترف بالصعوبات التي احدثها قانونا المالية 2017 و2018 لكن أكد انه بداية من 2019 ستكون الامور افضل بكثير مشيرا الى انه لم يفكر في الحلول السهلة والحينية كما تريده بعض الاطراف السياسية لان حكومته فكرت في الاجيال القادمة.

مهاجمة الطبقة السياسية والاحزاب وانتقادهم بلهجة حادة وتعداد نجاحات الحكومة وتبرير اجراءات قانون المالية 2018 ومحاولة بث رسائل طمأنة للتونسيين حول فترة ما بعد 2019 واعلان التوجه مباشرة للشباب والتفكير في مصلحته ومصلحة الاجيال القادمة.. كلها مؤشرات ظهر من خلالها الشاهد – في رأي المحللين - وكأنه يقدم نفسه كخيار يمكن للتونسين ان يضعوا فيه ثقتهم الآن ويدعموه لمواصلة مهامه على راس الحكومة ولكن أيضا بمناسبة انتخابات 2019.





فاضل الطياشي