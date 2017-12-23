وخزة

البحث عن وصفة سحرية

يجتهد التونسي يوميا للوصول إلى مكان عمله أو مدرسته أو كليته ويحاول قدر الامكان معرفة توقيت سفرات الحافلات إلا أنه لم يهتد بعد إلى الوصفة السحرية فلا توقيت ثابت لهذه الحافلات ولا طريق ثابت أيضا لأن «حمّادي» يلجأ في بعض الأحيان إلى اختصار المسافة عن طريق «قَصّة عربي» أو يتم إلغاء بعض السفرات.. فما الحلّ إذن؟





يماني