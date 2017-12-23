في 60 ثانية

حملة وطنية

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ داء الكلب بكافة ولايات الجمهورية، تنطلق ابتداء من غرة جانفي 2018 لتتواصل إلى موفى شهر مارس من السنة نفسها.

تدشين فضاء المواطن

دشنت وزارة الداخلية امس أول فضاء للمواطن لها والذي تمت إعادة تهيئة مقره بنهج تركيا في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس الجاري تنفيذه منذ سنة 2011 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

عائلة صالح

تصل إلى سلطنة عُمان

وصل امس الجمعة 22 فردا من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح إلى سلطنة عمان تفاديا للمعارك والتهديدات التي قد تطالهم من قبل الحوثيين