تقييم عمل الوزراء

طلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منشور أصدره لوزرائه، موافاته بمذكرة تأليفية تتضمن تقييم نشاط الوزارات لسنة 2017 ومنجزات السنة المنقضية والاخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والانشطة العمومية ومكامن النقص فيها وذلك في اجل لا يتجاوز 26 ديسمبر الجاري .