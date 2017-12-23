ايقاف 5 مورّطين

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت وحدات منطقة الأمن الوطني بن عروس امس الجمعة خلال حملة أمنيّة من ايقاف 5 أشخاص مورّطين في تعاطي الرّهانات الرّياضيّة غير المشروعة .وتم حجز 10 حواسيب اعلاميّة بتوابعها و4 آلات طباعة لقصاصات الرّهانات الرّياضيّة ومبلغ مالي قدره 583 دينارا .

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