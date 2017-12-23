طعن وحيد في نتائج انتخابات المانيا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طعنا وحيدا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا، تقدمت به قائمة نداء التونسيين بالخارج إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الابتدائية.

تجديد مخزون التلقيح ضدّ النزلة قالت المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة نبيهة البرصالي فلفول امس إنه لم يتبق من مجموع 300 ألف جرعة من التلقيح... المزيد >>