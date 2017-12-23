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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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طعن وحيد في نتائج انتخابات المانيا
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
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كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
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الأخبار السياسية
طعن وحيد في نتائج انتخابات المانيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طعنا وحيدا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا، تقدمت به قائمة نداء التونسيين بالخارج إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الابتدائية.

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الأخبار السياسية
طعن وحيد في نتائج انتخابات المانيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طعنا وحيدا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا، تقدمت به قائمة نداء التونسيين بالخارج إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الابتدائية.

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شراكة بين وزارة المالية و هيئة مكافحة الفساد
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
وقعت وزارة المالية، امس الجمعة، اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى المساهمة في...
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تجديد مخزون التلقيح ضدّ النزلة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
قالت المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة نبيهة البرصالي فلفول امس إنه لم يتبق من مجموع 300 ألف جرعة من التلقيح...
المزيد >>
حجز 35 صفيحة من القنب الهندي
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكن اعوان الفرقة البرية التابعة للحرس الحدودي بمنطقة فريانة اقليم القصرين من حجز 35صفيحة من القنب الهندي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
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