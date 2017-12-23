القبض على امرأة بحوزتها الكوكايين

تمكنت شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي من ضبط مسافرة تونسية عمرها 33 سنة قادمة من دولة أوروبية، وبتفتيشها تمّ حجز 138.5 غراما من مخدر «الكوكايين» لديها. وبتعميق التحريات اعترفت بأن المادة المحجوزة على ملك مرافقها الذي بدوره تمّ إيقافه .