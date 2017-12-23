الإطاحة بخلية تكفيرية تتكون من 9 عناصر

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس بأنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التّراب الوطني بالقرجاني للأمن الوطني، تمكنت من الإطاحة بخلية تكفيرية تتكوّن من 9 عناصر تنشط بولايات سوسة والقيروان ومنوبة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأوضحت الوزارة أنه تبيّن من خلال التحرّيات، أنّ عناصر الخليّة يتواصلون مع عناصر إرهابيّة متحصّنة بالجبال وكانوا يخطّطون للقيام بعمليّة إرهابيّة. وأكّدت الوزارة أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التّحرّيات معهم.