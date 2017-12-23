الإطاحة بخلية تكفيرية تتكون من 9 عناصر

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أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس بأنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التّراب الوطني بالقرجاني للأمن الوطني، تمكنت من الإطاحة بخلية تكفيرية تتكوّن من 9 عناصر تنشط بولايات سوسة والقيروان ومنوبة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأوضحت الوزارة أنه تبيّن من خلال التحرّيات، أنّ عناصر الخليّة يتواصلون مع عناصر إرهابيّة متحصّنة بالجبال وكانوا يخطّطون للقيام بعمليّة إرهابيّة. وأكّدت الوزارة أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التّحرّيات معهم.
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، امس بأنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التّراب الوطني بالقرجاني للأمن الوطني، تمكنت من الإطاحة بخلية تكفيرية تتكوّن من 9 عناصر تنشط بولايات سوسة والقيروان ومنوبة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأوضحت الوزارة أنه تبيّن من خلال التحرّيات، أنّ عناصر الخليّة يتواصلون مع عناصر إرهابيّة متحصّنة بالجبال وكانوا يخطّطون للقيام بعمليّة إرهابيّة. وأكّدت الوزارة أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التّحرّيات معهم.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017