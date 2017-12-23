حجز 35 صفيحة من القنب الهندي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكن اعوان الفرقة البرية التابعة للحرس الحدودي بمنطقة فريانة اقليم القصرين من حجز 35صفيحة من القنب الهندي على مستوى اولاد مرزوق معدة للتهريب من القطر الجزائري الى التراب التونسي .

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