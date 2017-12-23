تجديد مخزون التلقيح ضدّ النزلة

قالت المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة نبيهة البرصالي فلفول امس إنه لم يتبق من مجموع 300 ألف جرعة من التلقيح ضد النزلة الموسمية التي تم استيرادها للموسم الشتوي سوى أقل من 5 آلاف جرعة. وأفادت أن الوزارة قدمت طلبا في 100 ألف جرعة إضافية .