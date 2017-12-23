شراكة بين وزارة المالية و هيئة مكافحة الفساد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وقعت وزارة المالية، امس الجمعة، اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى المساهمة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة.

تجديد مخزون التلقيح ضدّ النزلة قالت المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة نبيهة البرصالي فلفول امس إنه لم يتبق من مجموع 300 ألف جرعة من التلقيح... المزيد >>