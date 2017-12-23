ماذا في لقاء الباجي بمحمد الناصر؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج، محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب.وأفاد محمد الناصر أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وضرورة تكاتف جهود مختلف الفئات والأحزاب والمنظمات وتجاوز المصالح الحينيّة إعلاءً للمصلحة الوطنية وتحقيقا لأولويات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية.

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