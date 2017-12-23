الدّرس... والأحزاب

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كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
في السنوات السبع الاخيرة لم تفلح لا احزاب الحكم ولا احزاب المعارضة في كسب ثقة الشعب، فقط اقتصر نشاطها على الوعود التي لاتتحقق في حين اهتم قادتها بالخلافات والصراعات التي لا تنتهي.
الانتخابات في ألمانيا كشفت حقيقة الكذب والوهم الذي تسوقه كل الأحزاب في تونس طيلة السنوات الاخيرة.
بعد سبع سنوات من الانتقال الديمقراطي يدخل البرلمان نائب باقل من 300 صوت ليتحدث ويصادق باسم الشعب التونسي كله.
الأحزاب في تونس لاتزال تواصل ارتكاب حماقاتها ولاتزال تبحث عن مبررات جديدة لفشلها وفي الانتخابات القادمة قد تعجز هذه الأحزاب عن تقديم مترشحين في قائمتها.
المشكل في تونس عكس ما يؤكده البعض ليس في قانون الأحزاب بل المشكل في من يقود هذه الأحزاب والعديد منها دمر الدولة وخربها وأنهك الشعب.
في تونس يوجد اكثر من 200 حزب سياسي بلا برامج ولا مواقف ولا اطروحات وايضاً بلا أنصار، الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة في تونس يقتصر وجودها ونشاطها على الحضور والصياح والكلام في المنابر التلفزية وكيل الاتهامات للنظام السابق، رغم ان التونسيين اكتشفوا الان الحقيقة وتأكدوا ان الذين يقودون الأحزاب اليوم لا هدف لهم سوى الحكم والوصول الى السلطة.
تونس اليوم تحتاج الى احزاب حقيقية لها برامج وتصورات وقادرة على تحقيق وعودها... هناك احزاب حكمت في السنوات الاخيرة وانتخبها التونسيون ولكنها فشلت وعجزت وعليها اليوم ان تعترف بذلك وتراجع نفسها.
التونسيون لن يقبلوا بفاشلين جدد، الشعب يحتاج الى من ينقذ الدولة والى من يقدم البرامج والتصورات وينفذها ويحتاج الى قادة وحكام قادرين على إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة يوما بعد يوم.
نتائج وتداعيات درس الانتخابات في ألمانيا ستظهر لاحقا وفي الانتخابات البلدية القادمة ستقف كل الأحزاب على الحقيقة.
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
في السنوات السبع الاخيرة لم تفلح لا احزاب الحكم ولا احزاب المعارضة في كسب ثقة الشعب، فقط اقتصر نشاطها على الوعود التي لاتتحقق في حين اهتم قادتها بالخلافات والصراعات التي لا تنتهي.
الانتخابات في ألمانيا كشفت حقيقة الكذب والوهم الذي تسوقه كل الأحزاب في تونس طيلة السنوات الاخيرة.
بعد سبع سنوات من الانتقال الديمقراطي يدخل البرلمان نائب باقل من 300 صوت ليتحدث ويصادق باسم الشعب التونسي كله.
الأحزاب في تونس لاتزال تواصل ارتكاب حماقاتها ولاتزال تبحث عن مبررات جديدة لفشلها وفي الانتخابات القادمة قد تعجز هذه الأحزاب عن تقديم مترشحين في قائمتها.
المشكل في تونس عكس ما يؤكده البعض ليس في قانون الأحزاب بل المشكل في من يقود هذه الأحزاب والعديد منها دمر الدولة وخربها وأنهك الشعب.
في تونس يوجد اكثر من 200 حزب سياسي بلا برامج ولا مواقف ولا اطروحات وايضاً بلا أنصار، الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة في تونس يقتصر وجودها ونشاطها على الحضور والصياح والكلام في المنابر التلفزية وكيل الاتهامات للنظام السابق، رغم ان التونسيين اكتشفوا الان الحقيقة وتأكدوا ان الذين يقودون الأحزاب اليوم لا هدف لهم سوى الحكم والوصول الى السلطة.
تونس اليوم تحتاج الى احزاب حقيقية لها برامج وتصورات وقادرة على تحقيق وعودها... هناك احزاب حكمت في السنوات الاخيرة وانتخبها التونسيون ولكنها فشلت وعجزت وعليها اليوم ان تعترف بذلك وتراجع نفسها.
التونسيون لن يقبلوا بفاشلين جدد، الشعب يحتاج الى من ينقذ الدولة والى من يقدم البرامج والتصورات وينفذها ويحتاج الى قادة وحكام قادرين على إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة يوما بعد يوم.
نتائج وتداعيات درس الانتخابات في ألمانيا ستظهر لاحقا وفي الانتخابات البلدية القادمة ستقف كل الأحزاب على الحقيقة.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017