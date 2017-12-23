ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو)

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وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، رسالة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من خلال مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.
وقال ميسي في الفيديو: "حسنا يا ني (نيمار).. أعتقد أننا قلنا كل شيء لبعضنا البعض عندما غادرت.. الحقيقة هي أننا لا زلنا نفتقدك هنا، نود أن نشرب المتة مجددا في الصباح مع لويس (سواريز) في غرف تبديل الملابس".
ولعب نيمار أربعة مواسم مع ميسي في صفوف برشلونة ما بين أعوام 2013 و2017، قبل أن ينتقل بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.
ورد نيمار على ما قاله الأرجنتيني: " أخي شكرا، أنت مثلي الأعلى وصديق رائع. أرسل لك الأحضان".
وفي نهاية الفيديو، أهدى ميسي صديقه نيمار مشروبا كحوليا شهيرا بمدينة برشلونة، وقال "أعرف أنك ستستمتع به كثيرا".
وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، رسالة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من خلال مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.
وقال ميسي في الفيديو: "حسنا يا ني (نيمار).. أعتقد أننا قلنا كل شيء لبعضنا البعض عندما غادرت.. الحقيقة هي أننا لا زلنا نفتقدك هنا، نود أن نشرب المتة مجددا في الصباح مع لويس (سواريز) في غرف تبديل الملابس".
ولعب نيمار أربعة مواسم مع ميسي في صفوف برشلونة ما بين أعوام 2013 و2017، قبل أن ينتقل بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.
ورد نيمار على ما قاله الأرجنتيني: " أخي شكرا، أنت مثلي الأعلى وصديق رائع. أرسل لك الأحضان".
وفي نهاية الفيديو، أهدى ميسي صديقه نيمار مشروبا كحوليا شهيرا بمدينة برشلونة، وقال "أعرف أنك ستستمتع به كثيرا".
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017