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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو)
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الأولى
ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو)
23 ديسمبر 2017 | 00:43

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، رسالة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من خلال مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال ميسي في الفيديو: "حسنا يا ني (نيمار).. أعتقد أننا قلنا كل شيء لبعضنا البعض عندما غادرت.. الحقيقة هي أننا لا زلنا نفتقدك هنا، نود أن نشرب المتة مجددا في الصباح مع لويس (سواريز) في غرف تبديل الملابس".

ولعب نيمار أربعة مواسم مع ميسي في صفوف برشلونة ما بين أعوام 2013 و2017، قبل أن ينتقل بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

ورد نيمار على ما قاله الأرجنتيني: " أخي شكرا، أنت مثلي الأعلى وصديق رائع. أرسل لك الأحضان".

وفي نهاية الفيديو، أهدى ميسي صديقه نيمار مشروبا كحوليا شهيرا بمدينة برشلونة، وقال "أعرف أنك ستستمتع به كثيرا".

المصدر: وكالات
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الأولى
ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو)
23 ديسمبر 2017 | 00:43

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، رسالة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من خلال مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال ميسي في الفيديو: "حسنا يا ني (نيمار).. أعتقد أننا قلنا كل شيء لبعضنا البعض عندما غادرت.. الحقيقة هي أننا لا زلنا نفتقدك هنا، نود أن نشرب المتة مجددا في الصباح مع لويس (سواريز) في غرف تبديل الملابس".

ولعب نيمار أربعة مواسم مع ميسي في صفوف برشلونة ما بين أعوام 2013 و2017، قبل أن ينتقل بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

ورد نيمار على ما قاله الأرجنتيني: " أخي شكرا، أنت مثلي الأعلى وصديق رائع. أرسل لك الأحضان".

وفي نهاية الفيديو، أهدى ميسي صديقه نيمار مشروبا كحوليا شهيرا بمدينة برشلونة، وقال "أعرف أنك ستستمتع به كثيرا".

المصدر: وكالات
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