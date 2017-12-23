سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين

صرح وزير خارجية سلوفينيا كارل أرجافيتش، بأن حكومة بلاده قررت الاستمرار في إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.

ويمنح قرار الحكومة السلوفينية، الضوء الأخضر للبرلمان لاتخاذ القرار النهائي بالاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، عقب السفير الفلسطيني لدى سلوفينيا صلاح عبد الشافي، على تصريحات وزير الخارجية السلوفيني، قائلا: "فلسطين تشعر بالامتنان والتقدير لهذا الموقف المبدئي والمتماشي مع القانون الدولي الذي أخذته الحكومة السلوفينية".

وأضاف الشافي: "نرجو من بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذوها" (سلوفينيا).

ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان السلوفيني مباحثاته حول الاعتراف بفلسطين بعد الانتهاء من العطل الرسمية في جانفي من العام المقبل.

المصدر: روسيا اليوم