يواجه المطرب المغربي، سعد لمجرد، دعوى قضائية جديدة في فرنسا، إلى جانب قضية الاغتصاب التي قضى بسببها أشهرا في السجن، قبل أن يجري إطلاق سراحه بشكل مشروط. ورفعت الشركة التي كانت على وشك تنظيم حفل للمجرد قبل اعتقاله...