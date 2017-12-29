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يوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج ‎
29 ديسمبر 2017 السّاعة 12:04
نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكّنت فرق المراقبة الصحية بالاشتراك والتعاون مع الشرطة......
المزيد >>
المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:57
أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، حكما يقضي برفض الطعن المقدم......
المزيد >>
المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:56
أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، حكما يقضي برفض الطعن المقدم......
المزيد >>
قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:47
تمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل يوم 28 ديسمبر 2017 من حجز شاحنتين......
المزيد >>
12:04 29 ديسمبر 2017
نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج ‎
11:57 29 ديسمبر 2017
المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
11:56 29 ديسمبر 2017
المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
11:47 29 ديسمبر 2017
قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
11:33 29 ديسمبر 2017
العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
11:20 29 ديسمبر 2017
مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
11:12 29 ديسمبر 2017
حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
11:04 29 ديسمبر 2017
قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
نور الدين بالطيّب
تونس ... وسياسة المحاور !
تنتهي اليوم الخميس الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان الى تونس منذ مساء الثلاثاء الماضي في اطار رحلة افريقية قادته الى السودان في مسار لتفعيل...
المزيد >>
العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:33
سجل أحمد العكايشي ثنائية لينقذ نادي الاتحاد من الهزيمة على ملعبه، ويقوده إلى تعادل مثير مع ضيفه الفيصلي 3 / 3، امس الخميس، ضمن منافسات...
المزيد >>
مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:20
أدى هجوم مسلّح استهدف كنيسة مار مينا في حلوان جنوب القاهرة الى وقوع قتلى وجرحى، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
المزيد >>
حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:12
على إثر توفّر معلومات مفادها ضلوع 3 أشقاء قاطنين بحي التضامن في ترويج المخدرات، داهمت يوم 28 ديسمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس...
المزيد >>
قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:04
شهدت ولاية قابس خلال الفترة المتراوحة بين 10 و20 ديسمبر الجاري تطوّرا ملحوظا على مستوى الليالي المقضاة في الوحداتالسياحية خاصة في منطقة...
المزيد >>
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:59
نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من...
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:33
الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8...
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:17
اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:08
المكنين: حجز وإتلاف كمية هامّة من لحوم الدّواجن واللحوم...
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:01
القيروان: القبض على عنصر تكفيري مُفتش عنهُ
29 ديسمبر 2017 السّاعة 09:46
البرلمان الهندي يقر تجريم "الطلاق بالثلاث"
نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج ‎
29 ديسمبر 2017 السّاعة 12:04
نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكّنت فرق المراقبة الصحية بالاشتراك والتعاون مع الشرطة......
المزيد >>
المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:57
أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، حكما يقضي برفض الطعن المقدم......
المزيد >>
المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:56
أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، حكما يقضي برفض الطعن المقدم......
المزيد >>
قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:47
تمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل يوم 28 ديسمبر 2017 من حجز شاحنتين......
المزيد >>
12:04 29 ديسمبر 2017
نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج ‎
11:57 29 ديسمبر 2017
المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
11:56 29 ديسمبر 2017
المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
11:47 29 ديسمبر 2017
قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
11:33 29 ديسمبر 2017
العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
11:20 29 ديسمبر 2017
مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
11:12 29 ديسمبر 2017
حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
11:04 29 ديسمبر 2017
قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
نور الدين بالطيّب
تونس ... وسياسة المحاور !
تنتهي اليوم الخميس الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان الى تونس منذ مساء الثلاثاء الماضي في اطار رحلة افريقية قادته الى السودان في مسار لتفعيل...
المزيد >>
العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:33
سجل أحمد العكايشي ثنائية لينقذ نادي الاتحاد من الهزيمة على ملعبه، ويقوده إلى تعادل مثير مع ضيفه الفيصلي 3 / 3، امس الخميس، ضمن منافسات...
المزيد >>
مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:20
أدى هجوم مسلّح استهدف كنيسة مار مينا في حلوان جنوب القاهرة الى وقوع قتلى وجرحى، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
المزيد >>
حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:12
على إثر توفّر معلومات مفادها ضلوع 3 أشقاء قاطنين بحي التضامن في ترويج المخدرات، داهمت يوم 28 ديسمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس...
المزيد >>
قابس: تطور عدد الليالي المقضاة في الوحدات السياحية
29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:04
شهدت ولاية قابس خلال الفترة المتراوحة بين 10 و20 ديسمبر الجاري تطوّرا ملحوظا على مستوى الليالي المقضاة في الوحداتالسياحية خاصة في منطقة...
المزيد >>
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:59
نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من...
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:33
الفحص: إيقاف مُجرم خطير فارّ من السجن وصادرة في شأنه 8...
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:17
اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:08
المكنين: حجز وإتلاف كمية هامّة من لحوم الدّواجن واللحوم...
29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:01
القيروان: القبض على عنصر تكفيري مُفتش عنهُ
29 ديسمبر 2017 السّاعة 09:46
البرلمان الهندي يقر تجريم "الطلاق بالثلاث"
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    نابل: حجز 350 كغ لحم ديك رومي و 1500 طير دجاج ‎
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 12:04
    نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكّنت فرق المراقبة الصحية بالاشتراك والتعاون مع الشرطة البلدية واعوان التجارة خلال حملة مراقبة من الكشف عن مخزن عشوائي كائن...
    المزيد >>
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:57
    المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:56
    المحكمة الإدارية ترفض الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:47
    قرمبالية: حجز عدد من وسائل النقل داخل مستودع مفتّشا عنها
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:12
    حي التضامن: القبض على شقيقين من اجل الاشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
    تابع أخبارنا
    نقابة الامن الرئاسي توضح حقيقة ما حصل امام وداخل قاعة لقاء محمد الناصر بأردوغان بالفيديو: اعترافات مثيرة عن قتل أبو جهاد في تونس ولماذا يعيد الصهاينة الآن نبش الموضوع؟ حقيقة شعار "رابعة" الذي رفعه أردوغان في قصر قرطاج سنية الدهماني للسياسيين التونسيين: "الله لا تربحكم خوذوا دروس من سيدكم السلطان" (فيديو) هاجهما في مؤتمر صحفي من تونس: الخارجية السورية ترد بقوة على أردوغان جريدة الشروق ليوم الخميس 28 ديسمبر 2017 كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 14 من بطولة المحترفة الاولى جريدة الشروق ليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
    شروق الجمعة المزيد من أخبار شروق الجمعة +
    القدس مسرى النبيّ الكريم
    22 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    القدس مدينة الحق والعدل على أسوارها استشهد الأبطال الغر الميامين، وفي ساحتها استبسل صناديد الرجال المؤمنين. وقد نوه القرآن في مواضع كثيرة إلى أهمية القدس منها قول الله تعالى {ويا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ...
    المزيد >>
    ملف الأسبوع:مكانة بيت المقدس في الإسلام
    22 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    مرت بالقدس محن كثيرة على مر العصور تنازع حولها كثير من الشعوب والاديان ، غير ان الاسلام وحده اعطى لهذه المدينة حقها وابعد عنها كل الدعاوى الباطلة للاخرين بما قدم لها من تقديس ينطلق من النصوص الدينية قرآنا وسنة . قال...
    المزيد >>
    22 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    الشرع عظم مكانة القدس
    22 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    محاضرات الشيخ :محمد الفاضل بن عاشور:الاخـــاء والحلف (7)
    22 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    خطبة الجمعة:الاسلام حث على فضيلة الكرم
    22 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    أبواب الثواب :صلة الرحم
    22 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    دعاء من القرآن الكريم
    السياسي المزيد من الأخبار السياسية +
    حدث وحديث :هنا الإضاعة الوطنية
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    وأنا أقود السيارة كل صباح وعشيّة متّجها للعمل أو عائدا منه، لا أملك لنفسي غير تشغيل...
    المزيد >>
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    قد تلتحق بها أحزاب أخرى:عشرة أحزاب تخوض...
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    أحزاب بين الحكم والمعارضة:اضطراب وازدواجيـــة...
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    الجمهوري، المشروع ،المسار، آفاق والمبادرة ...
    في صعود:الحبيب شواط (والي مدنين)
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    منذ تعيينه مجددا على راس ولاية مدنين في الثالث من نوفمبر أدى الحبيب شواط زيارات...
    المزيد >>
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    في نزول:عادل الشليوي (والي سوسة)
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    من ذكريات مناضل وطني (16):محمد...
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    أخبار الأحزاب
    الأخبار السياسية
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    مبروك خضري
    وخزة:يشتري حقوقه !
    بقلم عبد الجليل المسعودي
    حدث وحديث :هنا الإضاعة الوطنية
    كتبها عبد الحميد الرياحي
    بالمناسبة:عندما يخـــــرج أردوغان عن اداب الضيافـــــــــــة
    مبروك خضري
    وخزة
    بقلم: عبد الجليل المسعودي
    حدث وحديث:بين تونس وتركيا
    يكتبها: د.محمد أحمد القابسي
    مقدمات للمطر:حكومة الوحدة الوطنية والوفاء للتلازم الثقافي والاجتماعي!
    الوطنية المزيد من الأخبار الوطنية +
    اليوم: آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية فئة 20 و30 و50 دينارا
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:17
    يعلم البنك المركزي في بلاغ له كافة المواطنين بأن آخر أجل لتغيير الأوراق النقدية من فئة 50 و30 و20 دينارا هو اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017 .
    المزيد >>
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    الخميس 28 ديسمبر 2017:عملة مزيفة تغزو احياءنا...
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    سواق "اللواج" غاضبون: مشروع تنظيم العمل ...
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    جامعة النفط تؤجل الإضراب إلى يوم 18 جانفي
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    دود و«خز» ومخالفات بالجملة: «قاطو» رأس العام......
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    صوت الشارع:ما هو البديل عن شراء «خبزة القاطو»...
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    بورصة الأسعار
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    قف:هكذا نريدها أن تكون...
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    حتى لا تتحوّل احتفالات رأس السنة الى مآس:تجنب...
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    28 ديسمبر 2017
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    منوعات المزيد من أخبار المنوعات +
    دعوى قضائية جديدة ضد سعد لمجرد
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 23:29
    يواجه المطرب المغربي، سعد لمجرد، دعوى قضائية جديدة في فرنسا، إلى جانب قضية الاغتصاب التي قضى بسببها أشهرا في السجن، قبل أن يجري إطلاق سراحه بشكل مشروط. ورفعت الشركة التي كانت على وشك تنظيم حفل للمجرد قبل اعتقاله...
    المزيد >>
    طبــــــــق:مرقة بسباس بالدجاج
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    • 500 غ دجاج
    المزيد >>
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 12:21
    أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار
    27 ديسمبر 2017 السّاعة 18:09
    سهرة فنية ترويجية للسياحة التجميلية
    27 ديسمبر 2017 السّاعة 15:38
    "الهايكا" تمنع بث برنامج عن المثليين على قناة تونسنا
    26 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    والي تونس الشاذلي بوعلاق:التنمية طريق لمحاربة الجريمة والارهاب
    26 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    شخصيات وحكايات:في ذكرى رحيل أسطورة «صاحبة الجلالة»:محمد التابعي:أميـــــــر الصحافـــة العربيـــة !
    العثور على كيس مشبوه بمقهى البارناس‎.. صور طارق سلتان
    حفل النجمة المصرية شيرين في مهرجان قرطاج الدولي.. صور طارق سلتان
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    الصحّة والطبّ المزيد من أخبارالصحّة والطبّ +
    أعشــــــــــــــــاب:الجلجـــــــــــــــــلان:يقوّي الذاكرة ويعالــــج نزلات البـــــرد
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    الجلجلان ويطلق عليه السمسم، من النّباتات العشبية الحولية الزّيتية من الفصيلة البيدالية من رُتبة الشفويات، ويتصف بأوراقه الخضراء أو الأرجوانية التي تَتَخذ في...
    المزيد >>
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    إرشادات للوقاية من أنفلونزا الخنازير
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    نصائح جدتي
    27 ديسمبر 2017 السّاعة 21:49
    البلوغ المبكر للفتيات يجعلهن أكثر عرضة للاكتئاب
    الثقافي المزيد من الأخبار الثقافية +
    انتخاب صلاح الدين الحمادي رئيسا لاتّحاد الكتّاب التونسيين
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 08:57
    مكتب المهدية – "الشروق أون لاين" – أنور الغريبي: أسفرت العملية الانتخابية التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس مع اختتام أشغال المؤتمر 20 لاتحاد الكتّاب التونسيين المنعقد بمدينة المهدية تحت شعار "بإرادتكم...
    المزيد >>
    مراكز الفنون الدرامية في ظل غياب قانون أساسي:في انتظار التمويل .. الابداع مهدد بالتعطيل
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    لولا اجتهادات مقاربي المصاريف العمومية، منذ حل اللجان الثقافية، لكانت مراكز الفنون الدرامية والركحية، تعيش الشلل التام، وذلك بحكم عدم وجود قانون أساسي يتسنى بموجبه صرف ميزانيات هذه المراكز.
    المزيد >>
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    عروض اليوم
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    تكريم فلسطيني لنوال غشام
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    «زيـــن» يجمع عائشــة بن أحمد بــــــــــــدرّة زرّوق
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    يوم 10 جانفي:«شـــــــرش» فـــــي القاعـــــــات التونسيــــــــــــة
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    بعد «رسايل»:سميرة مقرون تصوّر «منطقة محرّمة»
    الرياضة المزيد من الأخبار الرياضة +
    كرة القدم
    العكايشي يقود نادي الاتحاد للتعادل مع الفيصلي
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:33
    سجل أحمد العكايشي ثنائية لينقذ نادي الاتحاد من الهزيمة على ملعبه، ويقوده إلى تعادل مثير مع ضيفه الفيصلي 3 / 3، امس الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من دوري...
    المزيد >>
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:40
    بطولة الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد.. الجولة 6 ذهاب: النتائج والترتيب‎
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    بقيّة لقاءات البطولة:«حرارة» في جرجيس ومتاعب في باردو والقيروان وقابس
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    أخبــــار اتحاد بن قردان:مباراة الموسم
    كرة اليد
    كرة اليد: منتخب الامارات يلغي تربصه في تونس ولن يلاقي نسور قرطاج غدا
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:06
    أعلن الملحق الإعلامي لجامعة كرة اليد، وليد العوجي، أن الاتحاد الإماراتي، ألغى تربص منتخبه في تونس، وبالتالي تقرر إلغاء المباراة الودية، التي كانت مقررة بين...
    المزيد >>
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    كرة اليد:الترجي ينتدب الحارس إدريس الدريسي
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 19:02
    كرة اليد: ماهر كريم يخلف الزغواني في الملعب التونسي
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 15:01
    كرة اليد: عملية جراحية ناجحة لمكرم سلامة
    رياضات أخرى
    27 ديسمبر 2017 | 21:00
    الكرة الطائرة:دربــي فــي صفــاقــس وفــرجــة فــي قليبيــة
    27 ديسمبر 2017 | 16:12
    استفتاء افضل الرياضيين لسنة 2017: المساكني وبن رمضان ومروى العامري وكتيلة والتليلي يتوجون بمختلف المسابقات
    26 ديسمبر 2017 | 21:00
    الكرة الطائرة:النجم «سوبر» على الترجي
    25 ديسمبر 2017 | 21:00
    النجم سوبر الكرة الطائرة للمــــرة الثـــالثـــــــــة
    25 ديسمبر 2017 | 21:00
    الكرة الطائرة:الصفاقسي متميّز والقليبي مفاجئ
    25 ديسمبر 2017 | 21:00
    سيدي بوزيد:الماراطون نصف الدولي يختتم الدورة السابعة من المهرجان الدولي 17 ديسمبر
    تك سكوب المزيد من الأخبار تك سكوب +
    أبل تعتذر.. وتفاجئ عملائها بـ"عرض جديد"
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 08:53
    وسط خضم الدعاوى القضائية على شركة أبل وغضب من المستهلكين بعد أن أبطأت الشركة عمدا هواتفها الأقدم ذات البطاريات ضعيفة الأداء، خفضت أبل أسعار البطاريات البديلة...
    المزيد >>
    22 ديسمبر 2017 السّاعة 00:31
    فيسبوك تضع "علامات" لتمييز الأخبار الزائفة
    19 ديسمبر 2017 السّاعة 22:33
    "فيسبوك" يبتكر تقنية جديدة من أجل مصلحة مستخدميه
    18 ديسمبر 2017 السّاعة 09:40
    خبراء من تونس والخارج في منتدى السّلامة المعلوماتية الثلاثاء المقبل
    الجهات المزيد من أخبار الجهات +
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:59
    نابل: اقتراح غلق 9 محلات وتوجيه 309 إنذار وحجز 150 كغ من المرطبات ‎
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 10:08
    المكنين: حجز وإتلاف كمية هامّة من لحوم الدّواجن واللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 09:28
    القيروان: العثور على بطاقات تعريف وطنية ورخص سياقة بمصبّ للفضلات
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 22:52
    بلدية توزر تخصص 52 ألف دينار من الميزانية التشاركية لتيسير دخول حاملي الإعاقة الى المؤسسات والفضاءات العامة
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 22:16
    القصرين: حملات أمنية وعسكرية مكثفة لتأمين احتفالات رأس السنة
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    قرقنة:مقاضاة شركة بترولية ضَالعة في التسرّب النفطي
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    سليانة:بعد وفاة شاب بمركز الإيقاف: أمنيــون يسـانـدون زمـلاءهم المــوقــوفيـن
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    نــابــل : غلق رياض أطفال في 9 معتمديات
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    سيدي بوزيد:عائلات ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية تطالب بكشف الحقيقة
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    مدنين:نفوق 500 رأس من الغنم ببن قردان
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    بـــــــــاجة:تعزيز أسطول النقل بـ 19 حافلة جديدة
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
    القيروان:وقفة احتجاجية بمستشفى الأغالبة
    الأخبار العالمية المزيد من الأخبار العالمية +
    مصر: قتلى وجرحى بهجوم على كنيسة جنوب القاهرة
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 11:20
    أدى هجوم مسلّح استهدف كنيسة مار مينا في حلوان جنوب القاهرة الى وقوع قتلى وجرحى، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
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    البرلمان الهندي يقر تجريم "الطلاق بالثلاث"
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 09:46
    وافق مجلس النواب الهندي، الخميس، على مشروع قانون يقر الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلقون زوجاتهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه.
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    29 ديسمبر 2017 السّاعة 09:08
    الإفراج عن أميرين سعوديين محتجزين ضمن التحقيق ضد الفساد‎
    29 ديسمبر 2017 السّاعة 08:47
    نيويورك: مصرع 12 وإصابة آخرين في حريق بمبنى سكني
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 23:49
    سيارة تقتحم ممرا للمشاة في مدينة سياتل الأمريكية
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 22:30
    الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية
    28 ديسمبر 2017 السّاعة 21:55
    وكالة ناسا: نهاية العالم سوف تبدأ قريبا
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